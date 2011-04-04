(р)
Эт текущие ставки
А эт про +1пп
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:56
(р)
Эт текущие ставки
А эт про +1пп
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:47
Опа! Вам есть, что скрывать
Вспоминайте 2014-й год, когда первоначально планировали ввести дифференцированную шкалу налохообложения. Но в итоге всех начали стричь под одну гребенку. Думаю, МВФ и Запад настоятельно поддержат.
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