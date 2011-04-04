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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:56

  Философ написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дуже куций огляд

У Альфы спокойно мона 18,75% с пополняхой на полгода
:)


Ткните плиз носом, где у Альфы 18,75 ?

(р)
Эт текущие ставки
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 901pdf.pdf
А эт про +1пп :P :P
https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u- ... ozitu-3015
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:47

  Квесторе_поверніться написав:Немає механізму як прогресивну шкалу адмініструвати...банківська таємниця.
Це ж інфо по всїх банках слід мати.
Це все популізм...хто ці 4 депутати?

Опа! Вам есть, что скрывать :oops: :roll:
Вспоминайте 2014-й год, когда первоначально планировали ввести дифференцированную шкалу налохообложения. Но в итоге всех начали стричь под одну гребенку. Думаю, МВФ и Запад настоятельно поддержат.
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