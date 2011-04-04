(р)
Эт текущие ставки
А эт про +1пп
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:56
(р)
Эт текущие ставки
А эт про +1пп
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:47
Опа! Вам есть, что скрывать
Вспоминайте 2014-й год, когда первоначально планировали ввести дифференцированную шкалу налохообложения. Но в итоге всех начали стричь под одну гребенку. Думаю, МВФ и Запад настоятельно поддержат.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:14
Аlександр
Вы тут не дочитали еще один момент:
"5) Пункт 176.1. статті 176 доповнити підпунктами «є» та «ж» такого змісту:
«є) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року, хоч за один календарний місяць доходи платника податків перевищили десять прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року."
По-моему, это постепенное подтягивание под всеобщее декларирование.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:15
Тот кто больше зарабатывает тот и налогов больше платит. Где тут не справедливость? Должен ли он платить еще их больше в процентном соотношении весьма спорный вопрос.
Ну и бюджет врядли это наполнит (не думаю что будет много желающих отдавать половину заработка), а вот оскуднеть от уменьшений удержаний с минималки он может легко.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:31
Тут не йде мова про приховування.
Тут мова про добровільне декларування і банки вже не будуть податковими агентами. Добровільно мало хто буде декларувати.
А примусово заставлять тих хто має більше якоїсь суми доходу в рік.
Народ буде розкидати депо на кума брата свата. І в казну мало що потрапить.
Тому і відмовились від диференційованого оподаткування.
Ще Арсеній це просік.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:54
Добровольно-принудительно.
А по-моему, я упустил другой момент.
Что, если приведенные цифры дохода не за месяц, как я предполагал, а за год? Тогда с 100 000 грн. ежегодного процентного дохода минус 20 000 грн.
И вот поэтому банков сейчас не 170, а 70 с тенденцией к дальнейшему уменьшению, что значительно повышает контроль. Да и кум, сват, брат с большой вероятностью может сидеть на субсидии, зачем ему еще чужие проблемы, себе неприятности?
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