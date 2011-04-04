Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43

У Visa в Украине появился крупный IT-хаб. На очереди - офис R&DМеждународная компания Visa создала в Украине крупный IT-хаб. Его специалисты уже начали обслуживать и другие страны. Офиса разработки платежной системы у нас пока нет. Но возможность его создания обдумывается. Об этом в интервью LIGA.net сообщила директор Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе Вера Платонова."Здесь находится крупный технический хаб – где-то 30 человек, которые консультируют банки с точки зрения IT, есть тестеры, которые тестируют новые разработки. Несколько недель назад мы завершили создание "особого отдела" – это IT-специалисты, которые работают не только на наш подрегион, а обслуживают всю СЕМЕА (Центральная Европа, Ближний Восток, Африка – один из шести глобальных регионов Visa, - Ред.). То есть украинцы внедряют технические разработки Visa в 90 странах", - рассказала менеджер.Разработкой новых продуктов украинские спецы пока не занимаются. За это в ответе головной офис в Штатах. "Но я думала о возможности и целесообразности создания подобного подразделения и здесь. У нас есть хорошая база с точки зрения развития IT в стране, почему бы не привлечь сюда ресурсы и возможности Visa?", - уточняет Платонова.ЕЕ руководители в СЕМЕА поддерживают эту идею. Еще с момента, когда создавали здесь крупный региональный офис с серьезной IT-составляющей. Некоторые украинские специалисты – человек семь-восемь – даже уехали работать в Дубай, где базируется главный офис СЕМЕА.