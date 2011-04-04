|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:26
Re: Байки про банки і не тільки....
а що можна сказати про Монобанк ? Дубілет і Ко не придумали чергову фікцію ?
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:17
Депозит в банке
Если планируйте депозит в гривне, посмотрите Универсал банк. Там на 6 мес. 17,75% плюс бонус от Минфина сейчас повышенный 1,75% плюс 0,25 % банк даёт за карту Монобанка. Очень даже неплохо выходит. 19,75%, а с капитализацией ещё больше. Но только для новых клиентов. И, если хотите повышенный бонус, заявку на Минфин нужно подать сегодня- завтра.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:23
Бабай ні. Сосіс банці (Альянс) гривня зараз потрібна і Комсі2 (Універсал) ну і Комса (Тас) в лідерах.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:42
дякую за змістовну відповідь !!!
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43
Re: Байки про банки і не тільки....
У Visa в Украине появился крупный IT-хаб. На очереди - офис R&D
Международная компания Visa создала в Украине крупный IT-хаб. Его специалисты уже начали обслуживать и другие страны. Офиса разработки платежной системы у нас пока нет. Но возможность его создания обдумывается. Об этом в интервью LIGA.net сообщила директор Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе Вера Платонова.
"Здесь находится крупный технический хаб – где-то 30 человек, которые консультируют банки с точки зрения IT, есть тестеры, которые тестируют новые разработки. Несколько недель назад мы завершили создание "особого отдела" – это IT-специалисты, которые работают не только на наш подрегион, а обслуживают всю СЕМЕА (Центральная Европа, Ближний Восток, Африка – один из шести глобальных регионов Visa, - Ред.). То есть украинцы внедряют технические разработки Visa в 90 странах", - рассказала менеджер.
Разработкой новых продуктов украинские спецы пока не занимаются. За это в ответе головной офис в Штатах. "Но я думала о возможности и целесообразности создания подобного подразделения и здесь. У нас есть хорошая база с точки зрения развития IT в стране, почему бы не привлечь сюда ресурсы и возможности Visa?", - уточняет Платонова.
ЕЕ руководители в СЕМЕА поддерживают эту идею. Еще с момента, когда создавали здесь крупный региональный офис с серьезной IT-составляющей. Некоторые украинские специалисты – человек семь-восемь – даже уехали работать в Дубай, где базируется главный офис СЕМЕА.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:06
Re: Байки про банки і не тільки....
От де гроші Дельта та інших. Красиво крали -
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:31
Re: Байки про банки і не тільки....
І завтра ж оформити вклад і підтвердити оформлення на мінфіні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
|