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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:26

Re: Байки про банки і не тільки....

а що можна сказати про Монобанк ? Дубілет і Ко не придумали чергову фікцію ?
a_rebel
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:17

Депозит в банке

  a_rebel написав:прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ???
Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно :)
Наперед вдячний за консультацію!

Если планируйте депозит в гривне, посмотрите Универсал банк. Там на 6 мес. 17,75% плюс бонус от Минфина сейчас повышенный 1,75% плюс 0,25 % банк даёт за карту Монобанка. Очень даже неплохо выходит. 19,75%, а с капитализацией ещё больше. Но только для новых клиентов. И, если хотите повышенный бонус, заявку на Минфин нужно подать сегодня- завтра.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:23

  Aps написав:
  MASolomko написав:Повышенные ставки по депозиту предлагает SkyBank.


Назвать для этого банка ставку в 17% на суммы от фонда и выше повышенной как то трудно.

Бабай ні. Сосіс банці (Альянс) гривня зараз потрібна і Комсі2 (Універсал) ну і Комса (Тас) в лідерах.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:42

  Oktawa написав:
  a_rebel написав:прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ???
Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно :)
Наперед вдячний за консультацію!

Если планируйте депозит в гривне, посмотрите Универсал банк. Там на 6 мес. 17,75% плюс бонус от Минфина сейчас повышенный 1,75% плюс 0,25 % банк даёт за карту Монобанка. Очень даже неплохо выходит. 19,75%, а с капитализацией ещё больше. Но только для новых клиентов. И, если хотите повышенный бонус, заявку на Минфин нужно подать сегодня- завтра.


дякую за змістовну відповідь !!!
a_rebel
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43

Re: Байки про банки і не тільки....

У Visa в Украине появился крупный IT-хаб. На очереди - офис R&D

Международная компания Visa создала в Украине крупный IT-хаб. Его специалисты уже начали обслуживать и другие страны. Офиса разработки платежной системы у нас пока нет. Но возможность его создания обдумывается. Об этом в интервью LIGA.net сообщила директор Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе Вера Платонова.

"Здесь находится крупный технический хаб – где-то 30 человек, которые консультируют банки с точки зрения IT, есть тестеры, которые тестируют новые разработки. Несколько недель назад мы завершили создание "особого отдела" – это IT-специалисты, которые работают не только на наш подрегион, а обслуживают всю СЕМЕА (Центральная Европа, Ближний Восток, Африка – один из шести глобальных регионов Visa, - Ред.). То есть украинцы внедряют технические разработки Visa в 90 странах", - рассказала менеджер.

Разработкой новых продуктов украинские спецы пока не занимаются. За это в ответе головной офис в Штатах. "Но я думала о возможности и целесообразности создания подобного подразделения и здесь. У нас есть хорошая база с точки зрения развития IT в стране, почему бы не привлечь сюда ресурсы и возможности Visa?", - уточняет Платонова.

ЕЕ руководители в СЕМЕА поддерживают эту идею. Еще с момента, когда создавали здесь крупный региональный офис с серьезной IT-составляющей. Некоторые украинские специалисты – человек семь-восемь – даже уехали работать в Дубай, где базируется главный офис СЕМЕА.
https://tech.liga.net/technology/novost ... ---ofis-rd
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:06

Re: Байки про банки і не тільки....

От де гроші Дельта та інших. Красиво крали :D -

https://112.ua/ekonomika/sotni-millionov-dollarov-i-30-podozrevaemyh-v-avstrii-rassleduyut-otmyvanie-deneg-ukrainskih-bankov-bankrotov-481464.html
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Oktawa написав:И, если хотите повышенный бонус, заявку на Минфин нужно подать сегодня- завтра.

І завтра ж оформити вклад і підтвердити оформлення на мінфіні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  clientage написав:
  Философ написав:
  clientage написав:У Альфы спокойно мона 18,75% с пополняхой на полгода
:)


Ткните плиз носом, где у Альфы 18,75 ?

(р)
Эт текущие ставки
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 901pdf.pdf
А эт про +1пп :P :P
https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u- ... ozitu-3015

Увы, Алла цинична надругалась над хотелками ув. clientage (+1% тока для непополняемых) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  Oktawa написав:Там на 6 мес. 17,75% плюс бонус от Минфина сейчас повышенный 1,75%


Многие купляються.....
Бонус 1,75 ГОДОВЫХ - при вкладе на 6 мес (1,75/2)*0,805
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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