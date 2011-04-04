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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:12
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:29
greenozon написав:
Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76
Є ймовірність що скоро Мегабанку капут
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