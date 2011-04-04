Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:12
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:29
greenozon написав:
Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76
Є ймовірність що скоро Мегабанку капут
Faceless
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:45
Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
И, если хотите повышенный бонус, заявку на Минфин нужно подать сегодня- завтра.
І завтра ж оформити вклад і підтвердити оформлення на мінфіні.
Сегодня звонили с Минфина мне и родственнику по поданным вчера заявкам и сказали , что нужно заключить депозит в течение 30 дней, потом подтвердить. Все как обычно. Теперь главное, чтобы банк не понизил % ставки- и такое может быть.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:45
Faceless написав: greenozon написав:
Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76
Є ймовірність що скоро Мегабанку капут
Та ладно
а ебрр и KfW в курсе?
Вот это будет капут так как капут
замахнемся на основы европейской экономики
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод -
F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:07
Stringer написав: Faceless написав: greenozon написав:
Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76
Є ймовірність що скоро Мегабанку капут
Та ладно
а ебрр и KfW в курсе?
Вот это будет капут так как капут
замахнемся на основы европейской экономики
В курсе.
Поэтому им дадут выйти без убытков как Каргилу из Дельты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:11
Вкладчик1234 написав: Stringer написав: Faceless написав:
Є ймовірність що скоро Мегабанку капут
Та ладно
а ебрр и KfW в курсе?
Вот это будет капут так как капут
замахнемся на основы европейской экономики
В курсе.
Поэтому им дадут выйти без убытков как Каргилу из Дельты
Банкротство банка, среди бенефициаров которого правительства Евросоюза и Германии - само по себе убыток, из которого не выйти
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод -
F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:15
Stringer написав:
Банкротство банка, среди бенефициаров которого правительства Евросоюза и Германии - само по себе убыток, из которого не выйти
Они выйдут до фиксации факта банкротства
Например "продадут непрофильный актив инвестору"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:21
Faceless написав: greenozon написав:
Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76
Є ймовірність що скоро Мегабанку капут
Чуть более подробно:
В ближайшее время количество банков в Украине уменьшится с 77 до 76, поскольку "Вернум Банк" находится в процедуре самоликвидации
http://www.dsnews.ua/politics/nbu-anonsiroval-likvidatsiyu-vernum-banka--21022019155600
Сибарит
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