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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:12

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:29

  greenozon написав:Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76

Є ймовірність що скоро Мегабанку капут
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:И, если хотите повышенный бонус, заявку на Минфин нужно подать сегодня- завтра.

І завтра ж оформити вклад і підтвердити оформлення на мінфіні.

Сегодня звонили с Минфина мне и родственнику по поданным вчера заявкам и сказали , что нужно заключить депозит в течение 30 дней, потом подтвердить. Все как обычно. Теперь главное, чтобы банк не понизил % ставки- и такое может быть.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:45

  Faceless написав:
  greenozon написав:Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76

Є ймовірність що скоро Мегабанку капут

Та ладно :mrgreen: а ебрр и KfW в курсе?
Вот это будет капут так как капут :roll: замахнемся на основы европейской экономики 8)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:07

  Stringer написав:
  Faceless написав:
  greenozon написав:Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76

Є ймовірність що скоро Мегабанку капут

Та ладно :mrgreen: а ебрр и KfW в курсе?
Вот это будет капут так как капут :roll: замахнемся на основы европейской экономики 8)

В курсе.
Поэтому им дадут выйти без убытков как Каргилу из Дельты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:11

  Вкладчик1234 написав:
  Stringer написав:
  Faceless написав:Є ймовірність що скоро Мегабанку капут

Та ладно :mrgreen: а ебрр и KfW в курсе?
Вот это будет капут так как капут :roll: замахнемся на основы европейской экономики 8)

В курсе.
Поэтому им дадут выйти без убытков как Каргилу из Дельты

Банкротство банка, среди бенефициаров которого правительства Евросоюза и Германии - само по себе убыток, из которого не выйти 8)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:15

  Stringer написав:Банкротство банка, среди бенефициаров которого правительства Евросоюза и Германии - само по себе убыток, из которого не выйти

Они выйдут до фиксации факта банкротства :)
Например "продадут непрофильный актив инвестору"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:21

  Faceless написав:
  greenozon написав:Рожкова: Цього року кількість банків зменшиться
У 2019 кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76

Є ймовірність що скоро Мегабанку капут

Чуть более подробно:
В ближайшее время количество банков в Украине уменьшится с 77 до 76, поскольку "Вернум Банк" находится в процедуре самоликвидации

http://www.dsnews.ua/politics/nbu-anonsiroval-likvidatsiyu-vernum-banka--21022019155600
Сибарит
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