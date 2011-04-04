ну я бы не стал проводить параллели между обычным спекулянтом Каргиллом и такими уважаемыми структурами как КФВ и ЕБРР все-таки ...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:07
ну я бы не стал проводить параллели между обычным спекулянтом Каргиллом и такими уважаемыми структурами как КФВ и ЕБРР все-таки ...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:20
Так они в разных плоскостях просто лежат. Их репутация от событий в нашей стране не пострадает. Ну разве что выразят глубокую обеспокоенность. Но своими деньгами или репутацией банку спасать они не будут, ИМХО конечно. Во всяком случае не на них, а на ФГВ лучше надеяться.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:24
Так они в разных плоскостях просто лежат. Их репутация от событий в нашей стране не пострадает. Ну разве что выразят глубокую обеспокоенность. Но своими деньгами или репутацией банку спасать они не будут, ИМХО конечно. Во всяком случае не на них, а на ФГВ лучше надеяться.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:27
В стране лучше надеяться на себя, и по меньшей мере играясь в банковскую стратегию, следовать минимальным требованиям инстинкта сохранения, не заплывая за 200к буйки.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Ага, буйки ФГВ на то и существуют.
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