RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 411412413414
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:07

  Вкладчик1234 написав:Поэтому им дадут выйти без убытков как Каргилу из Дельты


ну я бы не стал проводить параллели между обычным спекулянтом Каргиллом и такими уважаемыми структурами как КФВ и ЕБРР все-таки ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35713
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5672 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:20

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:Поэтому им дадут выйти без убытков как Каргилу из Дельты


ну я бы не стал проводить параллели между обычным спекулянтом Каргиллом и такими уважаемыми структурами как КФВ и ЕБРР все-таки ...

Так они в разных плоскостях просто лежат. Их репутация от событий в нашей стране не пострадает. Ну разве что выразят глубокую обеспокоенность. Но своими деньгами или репутацией банку спасать они не будут, ИМХО конечно. Во всяком случае не на них, а на ФГВ лучше надеяться.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:24

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:Поэтому им дадут выйти без убытков как Каргилу из Дельты


ну я бы не стал проводить параллели между обычным спекулянтом Каргиллом и такими уважаемыми структурами как КФВ и ЕБРР все-таки ...

Так они в разных плоскостях просто лежат. Их репутация от событий в нашей стране не пострадает. Ну разве что выразят глубокую обеспокоенность. Но своими деньгами или репутацией банку спасать они не будут, ИМХО конечно. Во всяком случае не на них, а на ФГВ лучше надеяться.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:27

  kreuz написав:
  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:Поэтому им дадут выйти без убытков как Каргилу из Дельты


ну я бы не стал проводить параллели между обычным спекулянтом Каргиллом и такими уважаемыми структурами как КФВ и ЕБРР все-таки ...

Так они в разных плоскостях просто лежат. Их репутация от событий в нашей стране не пострадает. Ну разве что выразят глубокую обеспокоенность. Но своими деньгами или репутацией банку спасать они не будут, ИМХО конечно. Во всяком случае не на них, а на ФГВ лучше надеяться.

В стране лучше надеяться на себя, и по меньшей мере играясь в банковскую стратегию, следовать минимальным требованиям инстинкта сохранения, не заплывая за 200к буйки.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7275
З нами з: 03.11.08
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:07

Re: Байки про банки і не тільки....

Ага, буйки ФГВ на то и существуют.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:41

Международная платежная система Mastercard, сделала серьезный подарок для всех украинцев - увеличила лимит по бесконтактным платежам без ввода PIN со 100 до 500 грн. Изменения должны вступить в силу с апреля 2019 году и будут доступны для всех карт с лого платежной системы.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35713
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5672 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:50

  IMPRINTER написав:Международная платежная система Mastercard, сделала серьезный подарок для всех украинцев - увеличила лимит по бесконтактным платежам без ввода PIN со 100 до 500 грн. Изменения должны вступить в силу с апреля 2019 году и будут доступны для всех карт с лого платежной системы.

Подарок был бы, если 500грн можно было тратить не без ПИНа, а без списания со счёта :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7230
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4831 раз.
Подякували: 1751 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:58

Вкладчик1234

Такие подарки бывают, но редко... Но бывают)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35713
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5672 раз.
 
Профіль
9
4
2
  #<1 ... 411412413414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
243 207768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 16:45
Кассандра
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 76107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.