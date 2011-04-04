Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:41

Международная платежная система Mastercard, сделала серьезный подарок для всех украинцев - увеличила лимит по бесконтактным платежам без ввода PIN со 100 до 500 грн. Изменения должны вступить в силу с апреля 2019 году и будут доступны для всех карт с лого платежной системы.

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