ну я бы не стал проводить параллели между обычным спекулянтом Каргиллом и такими уважаемыми структурами как КФВ и ЕБРР все-таки ...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:07
ну я бы не стал проводить параллели между обычным спекулянтом Каргиллом и такими уважаемыми структурами как КФВ и ЕБРР все-таки ...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:20
Так они в разных плоскостях просто лежат. Их репутация от событий в нашей стране не пострадает. Ну разве что выразят глубокую обеспокоенность. Но своими деньгами или репутацией банку спасать они не будут, ИМХО конечно. Во всяком случае не на них, а на ФГВ лучше надеяться.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:24
Так они в разных плоскостях просто лежат. Их репутация от событий в нашей стране не пострадает. Ну разве что выразят глубокую обеспокоенность. Но своими деньгами или репутацией банку спасать они не будут, ИМХО конечно. Во всяком случае не на них, а на ФГВ лучше надеяться.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:27
В стране лучше надеяться на себя, и по меньшей мере играясь в банковскую стратегию, следовать минимальным требованиям инстинкта сохранения, не заплывая за 200к буйки.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Ага, буйки ФГВ на то и существуют.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:41
Международная платежная система Mastercard, сделала серьезный подарок для всех украинцев - увеличила лимит по бесконтактным платежам без ввода PIN со 100 до 500 грн. Изменения должны вступить в силу с апреля 2019 году и будут доступны для всех карт с лого платежной системы.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:50
Подарок был бы, если 500грн можно было тратить не без ПИНа, а без списания со счёта
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:58
Вкладчик1234
Такие подарки бывают, но редко... Но бывают)
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:14
Ймовірність можна вимірювати в %...яка вона?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:24
Я чего-то не могу въехать.
Вкладчики 200+ получают в четвертую очередь ?
Сколько вкладчики 200+ получат по этим раскладам ? ( прочитал на ветке что 20% четвертой очереди уже выплатили )
Живите своим умом!
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