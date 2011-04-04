Понижение уровня безопасности. «Подарок»
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:53
Понижение уровня безопасности. «Подарок»
The future is not set
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:55
Спишут в графе «убытки»; для них сумма не критична; репутационных рисков не будет они миноритарный акционер как бы.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Ви теоретик чи користувач карткою з PayPass? У Візи такий ліміт вже надцять років і особисто проблем з безпекою ні від кого не чув, хоч в магазин з нею можна сходити. А з 100грн Мастера тільки в Метро можна їздити. Тепер хоч користуватися можна буде й в інших місцях, як і Візою з безконтактною оплатою, зменшуючи час на розрахунок.
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