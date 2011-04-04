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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:53
IMPRINTER написав:
Международная платежная система Mastercard, сделала серьезный подарок для всех украинцев - увеличила лимит по бесконтактным платежам без ввода PIN со 100 до 500 грн. Изменения должны вступить в силу с апреля 2019 году и будут доступны для всех карт с лого платежной системы.
Понижение уровня безопасности. «Подарок»
The future is not set
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Frei
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:55
IMPRINTER написав: Вкладчик1234 написав:
Поэтому им дадут выйти без убытков как Каргилу из Дельты
ну я бы не стал проводить параллели между обычным спекулянтом Каргиллом и такими уважаемыми структурами как КФВ и ЕБРР все-таки ...
Спишут в графе «убытки»; для них сумма не критична; репутационных рисков не будет они миноритарный акционер как бы.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:40
Frei написав:Понижение уровня безопасности. «Подарок»
Ви теоретик чи користувач карткою з PayPass? У Візи такий ліміт вже надцять років і особисто проблем з безпекою ні від кого не чув, хоч в магазин з нею можна сходити. А з 100грн Мастера тільки в Метро можна їздити. Тепер хоч користуватися можна буде й в інших місцях, як і Візою з безконтактною оплатою, зменшуючи час на розрахунок.
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stryzhko
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:26
Frei написав: IMPRINTER написав:
Международная платежная система Mastercard, сделала серьезный подарок для всех украинцев - увеличила лимит по бесконтактным платежам без ввода PIN со 100 до 500 грн. Изменения должны вступить в силу с апреля 2019 году и будут доступны для всех карт с лого платежной системы.
Понижение уровня безопасности. «Подарок»
Незначительное понижение безопасности, но оправданное, 100 грн слишком маленькая сумма
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Faceless
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:51
Faceless написав: Frei написав: IMPRINTER написав:
Международная платежная система Mastercard, сделала серьезный подарок для всех украинцев - увеличила лимит по бесконтактным платежам без ввода PIN со 100 до 500 грн. Изменения должны вступить в силу с апреля 2019 году и будут доступны для всех карт с лого платежной системы.
Понижение уровня безопасности. «Подарок»
Незначительное понижение безопасности, но оправданное, 100 грн слишком маленькая сумма
А если хто поотирается с выносным ПОСом по вагонам метро в час пик, да попробивает покупки по 400..500грн с незалоченых NFC-телепонов да безконтакток?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:55
А по визе сейчас разве не 200грн без пина?
У меня по визе эксима просило от 201грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:59
clientage написав: Faceless написав:
Frei написав:
Понижение уровня безопасности. «Подарок»
Незначительное понижение безопасности, но оправданное, 100 грн слишком маленькая сумма
А если хто поотирается с выносным ПОСом по вагонам метро в час пик, да попробивает покупки по 400..500грн с незалоченых NFC-телепонов да безконтакток?
Выи сами понимаете, пос терминалы не анонимны, такое мошенничество вмиг выявляется.
У бесконтакток не такая дальнобойность, чтобы срабатывать из портмоне в сумках. Ну и незалоченный телепон это телепон в руках, незаметно не проведёшь.
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Faceless
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:06
Вкладчик1234 написав:
А по визе сейчас разве не 200грн без пина?
У меня по визе эксима просило от 201грн
Уже два или три года как 500! Но на некоторых терминалах РБА, например, мне говорили, что не получается обновить их ПО пинпадов чтобы было 500. Лично платил неоднократно без пина до 500 пока ещё у меня была Б5 VISA до декабря 2017-го.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 23 лют, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:07
Faceless написав: clientage написав: Faceless написав:
Незначительное понижение безопасности, но оправданное, 100 грн слишком маленькая сумма
А если хто поотирается с выносным ПОСом по вагонам метро в час пик, да попробивает покупки по 400..500грн с незалоченых NFC-телепонов да безконтакток?
Выи сами понимаете, пос терминалы не анонимны, такое мошенничество вмиг выявляется.
У бесконтакток не такая дальнобойность, чтобы срабатывать из портмоне в сумках. Ну и незалоченный телепон это телепон в руках, незаметно не проведёшь.
Да мы уже баловались стационарным! Срабатывает до 5см, чаще 2..3см. Пробивает нагрудный карман пиджака, джинсы на попе на раз
В сумках не достаёт. Многие ставят автозалочку смарта на 1..2мин
Вообщем, граждане, берегите карманы, особенно летом! И поменьше светите свои безконтактки в транспорте при оплате
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:07
Вкладчик1234 написав:А по визе сейчас разве не 200грн без пина?
У меня по визе эксима просило от 201грн
Приват до 500 пін ніколи не запитували. Можливо в банка свій ліміт, нижче може, а вище МПС не пригне.
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