Додано: Суб 23 лют, 2019 12:55

А по визе сейчас разве не 200грн без пина?

У меня по визе эксима просило от 201грн

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин