Додано: Чет 25 кві, 2019 10:58

У середмісті Франківська з машини киянина викрали 8700 доларів США та 109 000 гривень.



Крадіжка сталася вчора на вулиці Галицькій, поблизу центрального корпусу ІФНМУ. Невідомий викрав із автомобіля "Форд Транзит" шкіряну сумку з грошима: близько 8700 доларів США, 109 000 гривень, ноутбук "Леново" та 150 пар окулярів.



У прес-службі Нацполіції Івано-Франківщини повідомляють, що 33-річний киянин на кілька хвилин залишив відчиненим припаркований автомобіль. За цей час невідомі викрали гроші та речі.



У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!