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V2 написав:Списки усіх позичальників, керівників та колишніх банківських акціонерів ліквідованих банків, які ще мають повернути свої борги, згідно з рішенням суду в розрізі банків (станом на 01.04.2019) http://www.fg.gov.ua/spysok-borzhnykiv
У середмісті Франківська з машини киянина викрали 8700 доларів США та 109 000 гривень.
Крадіжка сталася вчора на вулиці Галицькій, поблизу центрального корпусу ІФНМУ. Невідомий викрав із автомобіля "Форд Транзит" шкіряну сумку з грошима: близько 8700 доларів США, 109 000 гривень, ноутбук "Леново" та 150 пар окулярів.
У прес-службі Нацполіції Івано-Франківщини повідомляють, що 33-річний киянин на кілька хвилин залишив відчиненим припаркований автомобіль. За цей час невідомі викрали гроші та речі.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!