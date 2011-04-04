Додано: Чет 02 тра, 2019 10:03

Родственник покупает новый авто (сумма порядка 400 тыс.). Нужно оплатить на юр.предриятие (автосалон). В каком банке меньше всего комиссия? Ему вроде советуют, Поликомбанк - сталая комиссия 750 грн. Есть варианты дешевле? Заранее благодарен (прошу откликнутся знающимся, не теоретиков).



Банк автосалона: ОЩАДбанк.

Востаннє редагувалось jay2004 в Чет 02 тра, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.

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