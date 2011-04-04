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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 449450451452
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:17

Податок на пасивні доходи, перш за все, відсотки за банківськими депозитами, незабаром можуть скасувати для окремих категорій громадян.

https://news.finance.ua/ua/news/-/44828 ... vkladnykiv
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:38

greenozon

Как по мне заранее провальный вариант, в прошлом году тоже регистрировали похожий для участников боевых действий/АТО. И тут же говорили о потенциальной проблеме: регистрация депозита на такие категории граждан, как услуге. За процент от процента :mrgreen:
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:23

  ТИХИЙ написав:Зібрав в одну таблицю останні “прогнози” курса гривня/долар
Звісно, що це як "прогноз" погоди на ... але
Валютный рынок в контексте ДС

Оновив
Рік---Кабмін---МВФ---S&P---Fitch--Morgan St.--сер.t°С 
2019--28,20--28,70--28,60--28,86---31,00-------29,07
2020--29,00--30,00--29,50--30,60---32,50-------30,32
2021--29,80--30,50--30,00-----?---------?
2022-----?-----31,00--30,50-----?---------?
«Казав глухий – почуємо, казав сліпий – побачимо» 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Родственник покупает новый авто (сумма порядка 400 тыс.). Нужно оплатить на юр.предриятие (автосалон). В каком банке меньше всего комиссия? Ему вроде советуют, Поликомбанк - сталая комиссия 750 грн. Есть варианты дешевле? Заранее благодарен (прошу откликнутся знающимся, не теоретиков).

Банк автосалона: ОЩАДбанк.
Востаннє редагувалось jay2004 в Чет 02 тра, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:55

  jay2004 написав:Родственник покупает новый авто (сумма порядка 400 тыс.). Нужно оплатить на юр.предриятие (автосалон). В каком банке меньше всего комиссия? Ему вроде советуют, Поликомбанк - сталая комиссия 750 грн. Есть варианты дешевле? Заранее благодарен (прошу откликнутся знающимся, не теоретиков).

А бесплатно уже не вариант? Пускай откроет счета и иб в форварде и отправляет бесплатно
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:58

  Stringer написав:
  jay2004 написав:Родственник покупает новый авто (сумма порядка 400 тыс.). Нужно оплатить на юр.предриятие (автосалон). В каком банке меньше всего комиссия? Ему вроде советуют, Поликомбанк - сталая комиссия 750 грн. Есть варианты дешевле? Заранее благодарен (прошу откликнутся знающимся, не теоретиков).

А бесплатно уже не вариант? Пускай откроет счета и иб в форварде и отправляет бесплатно

Форвард залочит :)

Если счёт автосалона в привате - то можно оттуда платить. Долярчик так за хатынку платил застройщику, с фикс. комисом 1грн, или типа того. Спросите у него подробности
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Форвард залочит :)

і розлочить із проводкою якщо надасте вдіповідні документи
(від 150 000 згідно вимог НБУ обовязковий фінмон, якщо що..)
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:38

  Вкладчик1234 написав:
  Stringer написав:
  jay2004 написав:Родственник покупает новый авто (сумма порядка 400 тыс.). Нужно оплатить на юр.предриятие (автосалон). В каком банке меньше всего комиссия? Ему вроде советуют, Поликомбанк - сталая комиссия 750 грн. Есть варианты дешевле? Заранее благодарен (прошу откликнутся знающимся, не теоретиков).

А бесплатно уже не вариант? Пускай откроет счета и иб в форварде и отправляет бесплатно

Форвард залочит :)

Если счёт автосалона в привате - то можно оттуда платить. Долярчик так за хатынку платил застройщику, с фикс. комисом 1грн, или типа того. Спросите у него подробности

В любом банке сразу потребуют все документы, почему их не принести и в форвард до платежа?
В привате сэп 3 грн, но нервотрёпка с документами может затянуться
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:56

  Stringer написав:В любом банке сразу потребуют все документы, почему их не принести и в форвард до платежа?
В привате сэп 3 грн, но нервотрёпка с документами может затянуться

Согласен про документы.
Про приват имелось ввиду "договорной платёж" с фикс комисом (типа как коммуналка), а не СЭП. но это если у юрика есть такая опция
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 449450451452
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