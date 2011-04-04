Податок на пасивні доходи, перш за все, відсотки за банківськими депозитами, незабаром можуть скасувати для окремих категорій громадян.
https://news.finance.ua/ua/news/-/44828 ... vkladnykiv
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 кві, 2019 12:17
Податок на пасивні доходи, перш за все, відсотки за банківськими депозитами, незабаром можуть скасувати для окремих категорій громадян.
https://news.finance.ua/ua/news/-/44828 ... vkladnykiv
+50грн !
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Додано: Суб 27 кві, 2019 12:38
greenozon
Как по мне заранее провальный вариант, в прошлом году тоже регистрировали похожий для участников боевых действий/АТО. И тут же говорили о потенциальной проблеме: регистрация депозита на такие категории граждан, как услуге. За процент от процента
Додано: Пон 29 кві, 2019 18:23
Оновив
Рік---Кабмін---МВФ---S&P---Fitch--Morgan St.--сер.t°С
2019--28,20--28,70--28,60--28,86---31,00-------29,07
2020--29,00--30,00--29,50--30,60---32,50-------30,32
2021--29,80--30,50--30,00-----?---------?
2022-----?-----31,00--30,50-----?---------?
«Казав глухий – почуємо, казав сліпий – побачимо»
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Родственник покупает новый авто (сумма порядка 400 тыс.). Нужно оплатить на юр.предриятие (автосалон). В каком банке меньше всего комиссия? Ему вроде советуют, Поликомбанк - сталая комиссия 750 грн. Есть варианты дешевле? Заранее благодарен (прошу откликнутся знающимся, не теоретиков).
Банк автосалона: ОЩАДбанк.
Востаннє редагувалось jay2004 в Чет 02 тра, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:55
А бесплатно уже не вариант? Пускай откроет счета и иб в форварде и отправляет бесплатно
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:58
Форвард залочит
Если счёт автосалона в привате - то можно оттуда платить. Долярчик так за хатынку платил застройщику, с фикс. комисом 1грн, или типа того. Спросите у него подробности
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:07
Re: Байки про банки і не тільки....
і розлочить із проводкою якщо надасте вдіповідні документи
(від 150 000 згідно вимог НБУ обовязковий фінмон, якщо що..)
+50грн !
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:38
В любом банке сразу потребуют все документы, почему их не принести и в форвард до платежа?
В привате сэп 3 грн, но нервотрёпка с документами может затянуться
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:56
Согласен про документы.
Про приват имелось ввиду "договорной платёж" с фикс комисом (типа как коммуналка), а не СЭП. но это если у юрика есть такая опция
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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