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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 450451452453
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:00

у кого есть промокод от минфина?
скиньте для оформлени вклада. 8)
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:00

  Игорь Алексеевич написав:у кого есть промокод от минфина?
скиньте для оформлени вклада. 8)


у меня в подписи есть )
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:08

  IMPRINTER написав:
  Игорь Алексеевич написав:у кого есть промокод от минфина?
скиньте для оформлени вклада. 8)


у меня в подписи есть )


всё понял, нашёл его у вас на станичке. Спасибо. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4154
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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  #<1 ... 450451452453
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