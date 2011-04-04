у кого есть промокод от минфина?
скиньте для оформлени вклада.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:00
у кого есть промокод от минфина?
скиньте для оформлени вклада.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:00
у меня в подписи есть )
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:08
всё понял, нашёл его у вас на станичке. Спасибо.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:47
А ось тут принтер не правий: Вніс 149000+1000 гр на депо и одразу на фінмоніторинг попав,прийшлось писати що родичів в владі та в США нічого немає.
Саме смішне ,чому про ЕС не запитали,тут би була проблемка ціла
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:58
Импри говорил про ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон.
А НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - может возникнуть когда угодно, где угодно, на любой сумме
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