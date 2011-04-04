Додано: Чет 02 тра, 2019 19:50

uaprofi написав: а шо безнал на 149 уже финмониторится? раньше вроде же 15К гривен мониторилось всегда а шо безнал на 149 уже финмониторится? раньше вроде же 15К гривен мониторилось всегда

обов’язковому

4) фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);

внутрішньому

не путайте финмониторинг и верификацию ...150 к - порог обязательного финмона, 15 к- порог обязательной верификацииоперация от 15 000 подлежит верификации клиента ... до 15 000 можно осуществлять операции без верификации (анонимно ну или с ваших слов - паспорт можно не показывать) т.е. в принес в кассу 14 999 и говорю зачислите эти бабки на счет 2620 ХХХХХХХХХХ ... кассир их берет и зачисляете (ваше фио может просто спросить со слов) ... если вы приходите с аналогичной ситуацией, но суммой уже 15 000+ вас должны верифицировать (т.е. установить вашу личность, посмотреть/отксерить паспорт) ... т.е. до 14 999 можно вносить анонимно, свыше - банк должен знать кто это вносил. Это не финмониторинг.з.ы. еще раз -финмониторингу безналичные операциинезависимо от суммы, ну за исключением случаев, если вы отправляете эти деньги лицу, надодящимуся в списке террористов или на анонимные счета, в офшоры и т.п. ... в стандартной ситуации (к примеру от меня к вам) перевод безнала независимо от суммы не подлежит обязательному финмону ... внутреннему финмону может подлежать любая операции хоть на 1 коп. согласно правил внутреннего финмона конкретного банка.1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:1) переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з анонімного (номерного) рахунка з-за кордону; зарахування або переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у зазначеній державі;2) купівля-продаж за готівку чеків, дорожніх чеків, у тому числі інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу;3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у зазначеній державі (території). Перелік таких держав (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і підлягає оприлюдненню;5) здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі;6) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;7) переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України;8 ) обмін банкнот на банкноти іншого номіналу;9) здійснення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, які не депоновані в депозитарних установах;10) здійснення операцій з векселями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінними паперами;11) перерахування або отримання коштів неприбутковою організацією;12) здійснення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;13) одержання (сплата, переказ) страхового чи перестрахового платежу (страхового чи перестрахового внеску, страхової чи перестрахової премії), крім сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;14) проведення страхової чи перестрахової виплати або страхового чи перестрахового відшкодування або виплати викупної суми, крім зарахування чи списання коштів на/з рахунки (рахунків) державних позабюджетних фондів;15) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри;16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день два рази і більше за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті;17) фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик.1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:критеріях ризиків, визначених самостійно суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.