RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 451452453454
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:01

  Ethereum написав:Так на який я моніторинг попав,якщо якісь папери про приналежність до податкових США заповнював. Було смішно,чому не ЄС.

  mustbe написав:
  Ethereum написав:А ось тут принтер не правий: Вніс 149000+1000 гр на депо и одразу на фінмоніторинг попав

Импри говорил про ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон.
А НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - может возникнуть когда угодно, где угодно, на любой сумме

Це Ви не на моніторинг попали, це Ви заповнювали анкету клієнта банку.
Це обов'язок банку при встановленні ділових відносин з клієнтом провести його ідентифікацію.
Про приналежність до податкових агентів США, то є вимогою Fincen (мережею по боротьбі з фінзлочинами у США), але чого наші взяли на себе цей обов'язок (а вимоги інших держав ні) то є питання.
coulthard
 
Повідомлень: 344
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:56

  IMPRINTER написав:
  Игорь Алексеевич написав:у кого есть промокод от минфина?
скиньте для оформлени вклада. 8)


у меня в подписи есть )

Этим промокодом может воспользоваться неограниченное количество вкладчиков?
И до какого числа?
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 05.01.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:50

  l66 написав:Этим промокодом может воспользоваться неограниченное количество вкладчиков?

Да.

И до какого числа?

Бесконечно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3729
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:16

Re: Байки про банки і не тільки....

перетерли https://www.president.gov.ua/news/prezi ... -roz-55130
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 03.12.14
Подякував: 311 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:09

Цікаво,для чого Ідеї принадлежність до податкового агента Америки.
Дуже смішний документ,реально...

  coulthard написав:
  Ethereum написав:Так на який я моніторинг попав,якщо якісь папери про приналежність до податкових США заповнював. Було смішно,чому не ЄС.

  mustbe написав:[А ось тут принтер не правий: Вніс 149000+1000 гр на депо и одразу на фінмоніторинг попав

Импри говорил про ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон.
А НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - может возникнуть когда угодно, где угодно, на любой сумме

Це Ви не на моніторинг попали, це Ви заповнювали анкету клієнта банку.
Це обов'язок банку при встановленні ділових відносин з клієнтом провести його ідентифікацію.
Про приналежність до податкових агентів США, то є вимогою Fincen (мережею по боротьбі з фінзлочинами у США), але чого наші взяли на себе цей обов'язок (а вимоги інших держав ні) то є питання.[/quote]
Ethereum
 
Повідомлень: 441
З нами з: 11.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:12

Re: Байки про банки і не тільки....

lubopytnaya написав:
  l66 написав:И до какого числа?

Бесконечно.


Ничто не вечно под луной. )
Проверяйте при вводе кода чтобы +50 грн написало.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 24.06.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 451452453454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 209241
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 76927
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19530
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70597)
03.05.2019 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.