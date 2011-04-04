|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:01
Ethereum написав:
Так на який я моніторинг попав,якщо якісь папери про приналежність до податкових США заповнював. Було смішно,чому не ЄС.
mustbe написав: Ethereum написав:
А ось тут принтер не правий
: Вніс 149000+1000 гр на депо и одразу на фінмоніторинг попав
Импри говорил про ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон.
А НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - может возникнуть когда угодно, где угодно, на любой сумме
Це Ви не на моніторинг попали, це Ви заповнювали анкету клієнта банку.
Це обов'язок банку при встановленні ділових відносин з клієнтом провести його ідентифікацію.
Про приналежність до податкових агентів США, то є вимогою Fincen (мережею по боротьбі з фінзлочинами у США), але чого наші взяли на себе цей обов'язок (а вимоги інших держав ні) то є питання.
-
coulthard
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 02.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:56
IMPRINTER написав: Игорь Алексеевич написав:
у кого есть промокод от минфина?
скиньте для оформлени вклада.
у меня в подписи есть )
Этим промокодом может воспользоваться неограниченное количество вкладчиков?
И до какого числа?
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2865
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 543 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:50
l66 написав:
Этим промокодом может воспользоваться неограниченное количество вкладчиков?
Да.
И до какого числа?
Бесконечно.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3729
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1181 раз.
- Подякували: 451 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:16
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2528
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:09
Цікаво,для чого Ідеї принадлежність до податкового агента Америки.
Дуже смішний документ,реально...
coulthard написав: Ethereum написав:
Так на який я моніторинг попав,якщо якісь папери про приналежність до податкових США заповнював. Було смішно,чому не ЄС.
mustbe написав:
[А ось тут принтер не правий
: Вніс 149000+1000 гр на депо и одразу на фінмоніторинг попав
Импри говорил про ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон.
А НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - может возникнуть когда угодно, где угодно, на любой сумме
Це Ви не на моніторинг попали, це Ви заповнювали анкету клієнта банку.
Це обов'язок банку при встановленні ділових відносин з клієнтом провести його ідентифікацію.
Про приналежність до податкових агентів США, то є вимогою Fincen (мережею по боротьбі з фінзлочинами у США), але чого наші взяли на себе цей обов'язок (а вимоги інших держав ні) то є питання.[/quote]
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:12
lubopytnaya написав: l66 написав:
И до какого числа?
Бесконечно.
Ничто не вечно под луной. )
Проверьте при вводе кода чтобы +50 грн написало.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2642
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|209241
|
|
|50
|76927
|
|
|18
|19530
|
|