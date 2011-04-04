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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:01

  Ethereum написав:Так на який я моніторинг попав,якщо якісь папери про приналежність до податкових США заповнював. Було смішно,чому не ЄС.

  mustbe написав:
  Ethereum написав:А ось тут принтер не правий: Вніс 149000+1000 гр на депо и одразу на фінмоніторинг попав

Импри говорил про ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон.
А НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - может возникнуть когда угодно, где угодно, на любой сумме

Це Ви не на моніторинг попали, це Ви заповнювали анкету клієнта банку.
Це обов'язок банку при встановленні ділових відносин з клієнтом провести його ідентифікацію.
Про приналежність до податкових агентів США, то є вимогою Fincen (мережею по боротьбі з фінзлочинами у США), але чого наші взяли на себе цей обов'язок (а вимоги інших держав ні) то є питання.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:56

  IMPRINTER написав:
  Игорь Алексеевич написав:у кого есть промокод от минфина?
скиньте для оформлени вклада. 8)


у меня в подписи есть )

Этим промокодом может воспользоваться неограниченное количество вкладчиков?
И до какого числа?
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:50

  l66 написав:Этим промокодом может воспользоваться неограниченное количество вкладчиков?

Да.

И до какого числа?

Бесконечно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:16

Re: Байки про банки і не тільки....

перетерли https://www.president.gov.ua/news/prezi ... -roz-55130
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:09

Цікаво,для чого Ідеї принадлежність до податкового агента Америки.
Дуже смішний документ,реально...

  coulthard написав:
  Ethereum написав:Так на який я моніторинг попав,якщо якісь папери про приналежність до податкових США заповнював. Було смішно,чому не ЄС.

  mustbe написав:[А ось тут принтер не правий: Вніс 149000+1000 гр на депо и одразу на фінмоніторинг попав

Импри говорил про ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон.
А НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - может возникнуть когда угодно, где угодно, на любой сумме

Це Ви не на моніторинг попали, це Ви заповнювали анкету клієнта банку.
Це обов'язок банку при встановленні ділових відносин з клієнтом провести його ідентифікацію.
Про приналежність до податкових агентів США, то є вимогою Fincen (мережею по боротьбі з фінзлочинами у США), але чого наші взяли на себе цей обов'язок (а вимоги інших держав ні) то є питання.[/quote]
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:12

Re: Байки про банки і не тільки....

lubopytnaya написав:
  l66 написав:И до какого числа?

Бесконечно.


Ничто не вечно под луной. )
Проверяйте при вводе кода чтобы +50 грн написало.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:16

  Ethereum написав:Цікаво,для чого Ідеї принадлежність до податкового агента Америки.
Дуже смішний документ,реально...

Вам вище уже пояснили, хоча послалися не на той документ. Усі податкові резиденти США повинні сплачувати податки за доходами по всьому світу. Згідно з FATCA іноземні фін. установи повинні доповідати про рух на рахунках податкових резидентів США до IRS. Якщо фін. установа не приєдналася до FATCA або порушує прописані там умови, то у неї самої починаються проблеми при взаємодії з американськими компаніями. Тому питання не таке смішне, як вам здається і задають його якщо не у всіх, то в більшості банків.

У 2017-ому році України приєдналася до FATCA як держава (я так розумію, що досі не ратифіковано ВР).

Цікава цитата з небратньої Вікіпедії:
В России, где закон запрещал организациям предоставлять отчётность иностранным государствам, финансовые организации попали в сложное положение, когда украинский конфликт вызвал ухудшение отношений с США. В мае 2014 года Департамент казначейства США отказался продолжать переговоры о FATCA с российским ведомством, и последствия этого могли ударить по российской экономике сильнее, чем «украинские» санкции[2]. Однако за несколько дней до 1 июля Госдума приняла закон, позволяющий российским банкам отчитываться перед иностранными налоговыми органами[3].
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:37

  coulthard написав:IMPRINTER
"з.ы. еще раз - обязательному финмониторингу безналичные операции НЕ пОДлежат независимо от суммы, ну за исключением случаев, если вы отправляете эти деньги лицу, надодящимуся в списке террористов или на анонимные счета, в офшоры и т.п. ... в стандартной ситуации (к примеру от меня к вам) перевод безнала независимо от суммы не подлежит обязательному финмону ... внутреннему финмону может подлежать любая операции хоть на 1 коп. согласно правил внутреннего финмона конкретного банка."

А Ви впевнені, що відносно Вас або Вашого контрагента не встановлений високий ризик, наприклад?
Або пункт 12 15 статті? Дуже я Вам скажу цікава стаття.


насчет высокого риска ...
поверьте изгнанной из нескольких банков свине (а из некоторых - дважды), что когда вам присвоят высокий риск вы про это быстро узнаете )

... еще раз, я писал про то что безналичная операция на любую сумму не подлежит обязательному финансовому мониторингу при стандартных условиях, к примеру от меня вам перевод как пересичному громадяныну или от меня мне (эти же отморозки-финмоновцы даже за переводы среди одного ИНН плющат) ... она скорей всего если сумма будет очень крупной подпадет под внутренний монитринг - от вас запросят доки и дальше уже банк решит что с вами делать - гнать пинком под зад, сообщить в госфин ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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