Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:37

coulthard написав: IMPRINTER

"з.ы. еще раз - обязательному финмониторингу безналичные операции НЕ пОДлежат независимо от суммы, ну за исключением случаев, если вы отправляете эти деньги лицу, надодящимуся в списке террористов или на анонимные счета, в офшоры и т.п. ... в стандартной ситуации (к примеру от меня к вам) перевод безнала независимо от суммы не подлежит обязательному финмону ... внутреннему финмону может подлежать любая операции хоть на 1 коп. согласно правил внутреннего финмона конкретного банка."



А Ви впевнені, що відносно Вас або Вашого контрагента не встановлений високий ризик, наприклад?

Або пункт 12 15 статті? Дуже я Вам скажу цікава стаття. "з.ы. еще раз - обязательному финмониторингу безналичные операции НЕ пОДлежат независимо от суммы, ну за исключением случаев, если вы отправляете эти деньги лицу, надодящимуся в списке террористов или на анонимные счета, в офшоры и т.п. ...... внутреннему финмону может подлежать любая операции хоть на 1 коп. согласно правил внутреннего финмона конкретного банка."А Ви впевнені, що відносно Вас або Вашого контрагента не встановлений високий ризик, наприклад?Або пункт 12 15 статті? Дуже я Вам скажу цікава стаття.

насчет высокого риска ...поверьте изгнанной из нескольких банков свине (а из некоторых - дважды), что когда вам присвоят высокий риск вы про это быстро узнаете )... еще раз, я писал про то что безналичная операция на любую сумму не подлежит обязательному финансовому мониторингу при стандартных условиях, к примеру от меня вам перевод как пересичному громадяныну или от меня мне (эти же отморозки-финмоновцы даже за переводы среди одного ИНН плющат) ... она скорей всего если сумма будет очень крупной подпадет под внутренний монитринг - от вас запросят доки и дальше уже банк решит что с вами делать - гнать пинком под зад, сообщить в госфин ...