Додано: Нед 05 тра, 2019 23:47

В чергове проаналізував свій портфель. Станом на 01.05.2019р.І став він дуже-дуже дивним своїм перекосом, як на мій погляд.Але давайте все по порядку: в розрізі валют - гривна 20,4%, долар США 76,2%, євро 3,4%.«Під грушою» 33,6% (майже все долар США і краплинка євро).В банках 66,4% (і гривна, і долар США, і євро). От саме те, що в банках і здивувало мене найбільше! Виявилося, що 58,3 % портфелю знаходиться в державних банках!!! В комерційних залишилось всього 8,1%!!! Причому з 58,3%, що лежать в державних банках, майже 49,9% в Ощадбанку (в минулому році було 40,4%)! Оце дожився! Хоча минулого року обіцяв сам собі не збільшувати долю Ощадбанку. Але…, але… Частково довелось перекласти з Укрсоцбанку (точніше вже з Альфи) в Ощадбанк (не було часу, щоб морочитися з вибором комерційного банку, тим більше, що в Ощаді ще тоді були і навіть ще є зараз «стовпчики» з привабливими умовами по відкритим в 2016р. трьохрічним депозитам в доларах США і гривні). Зате тепер остаточно вирішив питання з російськими (або потенційно російськими) банками – тепер у моєму портфелі вони відсутні, зовсім відсутні! А ще 5 років тому російські банки складали майже третину портфелю! І всі останні 5 років «этот день мы приближали как могли»! Накінець сталося… А ще частково збільшення в Ощадбанку відбулось за рахунок капіталізації існуючих депозитів - усі вони з умовою щомісячної капіталізації, от і на капіталізувало… Та й споживання внесло свою частку – з Ощадбанку гроші не витрачались, бо депозити з капіталізацію, а терміни не закінчились. Доводилось використовувати гроші з інших банків, де термін депозиту пройшов. Ближче до кінця року, коли закінчиться термін трьохрічних депозитів в Ощадбанку, треба буде щось із цим робити. А от що? Повна невизначеність… Абсолютна…Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу…Так проголосувати на виборах президента…Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка.Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15.Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці.Я, як завжди, тільки-но здавши екзамени чи то за 7, чи за 8 клас, одразу рвонув у село Дяківці Літинського району на Вінничині до бабусі (робив це на всіх канікулах – ніколи не їздив ні в які піонерські табори, свобода без меж, коли захотів - встав, коли захотів - ліг, куди захотів - пішов, коли захотів – вернувся, робиш, що хочеш, як хочеш і коли хочеш). А розвернутись там було де - хоч у ліс, хоч на рибалку, хоч в кіно, хоч по садах, або в черешневу чи вишневу посадку, ігри з друзями, а в старших класах уже заглядав і у чайну на пиво, а ввечері на вечорниці…Але одна з найулюбленіших розваг це купання і ігри в воді. Благо ставків у селі було декілька.Так от, тільки приїхав до бабусі, кинув у сінях сумку з речами на все літо і гайда до хлопців на ставок!Щоб вам легше уявити, що сталося даю одне посилання на фото з інтернету, де видно цей став приблизно із тієї точки де раніше був міст, а на ньому була металічна конструкція з якої ми зазвичай стрибали у воду:А далі це два фото, на жаль не дуже гарної якості, де я стрибаю у ставок з тієї самої металічної конструкції:В той день я швиденько, підстрибуючи на ходу, і в передчутті зустрічі з хлопцями, яких не бачив з минулого літа, добрався до ставу. Це кілометра півтора по відкритому полю від бабиної хати. Привітався з друзями. Оскільки було дуже жарко, тому майже одразу ж і поліз на ту конструкцію, щоб пірнути з неї. Так би мовити освіжитися! А вже потім нагомонітися з друзями. Підстрибнувши якомога вище я розвернувся в повітрі і ввійшов у воду під кутом 90 градусів головою вперед.Як класно! Але раптом, уже під водою, відчуваю як мої витягнуті руки, а з ними і голова, на глибині метрів 2 з копійками входять в якусь в*язку масу. Це вже потім мені хлопці розказали, що весною, після дуже сніжної зими був паводок, який з полів наніс багато мулу. А перед моїм приїздом ще й пройшли рясні весняні дощі і нанесли його ще більше. І там де раніше треба було докласти зусиль, щоб дістатися твердого дна на глибині більше 3 метрів, в момент мого стрибка було трохи більше 2 метрів. Потім починався шар мулу, в якому я і застряг руками і головою.Перша думка:- Прикольно! Що це?Спробував витягнути руки. Не виходить!Друга думка:- Ну ніфіга собі!Роблю ще одну спробу. Та де там! Нічого не виходить!Третя думка:-Невже все? Капут!Страх! Паніка!І в цей момент відбувається так як це описують в літературі, коли в людини, в момент передчуття неминучої смерті, в голові проносяться кадри її попереднього життя. В мене точно так і було! За долі секунди з десяток таких кадрів пролетіло з минулого життя! Один запам*ятав назавжди: колись, коли мені було років 6, біля нашої вулиці на колгоспному полі посіяли соняшники. Виросли вони висотою метра два. Зараз вже такі сорти не вирощують. З великим суцвіттям (голівка в діаметрі 25-35 см., а деякі й більше). Стадія, коли ще зернята не чорні, а ще тільки набрали форму, але всередині ще білі і зверху покриті квіточками, а по ободу великі жовті пелюстки. Світить ясне сонечко. Стоїть в зеніті, прямо над моєю головою. Де не де пробігають білі хмаринки. Гудуть бджоли, співають пташки. День чудовий. Як в раю! А я стою і тягну руки до голівки соняшника… А він так високо… Сонечко заглядає мені в очі… Я ховаю їх у тіні соняшника…Після цього кадру спогадів, я ніби прокинувся. Так захотілося жити!!!!!Рвонувся щосили! Відчув, що трохи зрушив з місця. Рвонувся ще раз! І тут, як поплавок, почав підійматися на поверхню. Спочатку ногами вверх! А ближче до поверхні перевернувся і вже виринув головою до верху. Сили майже зовсім покинули мене… Добре, що там треба було до берега проплисти метри три, не більше…Я тільки і зміг покласти голову на березі, тіло в воді, сил піднятися не залишилось. Хапаю повітря ротом. А хлопці в цей час, їх там було чоловік 15, іржуть як коні. В мене ж вся голова в болоті… Віддихався. І тільки тоді вже розказав, що сталося.Мене тоді врятувало тільки одне – я, скільки себе пам*ятаю, добре плавав, пірнав і міг надовго затримувати дихання під водою. Все дякуючи копанці посеред нашої вулиці (розміром метрів 10 на 15), в яку стікав струмок із досить потужного джерела метрів за 300 до неї. Пам*ятаю, від постійного перебування в воді пальці рук і ніг були білі-білі. Коли я, кілька років назад, в черговий раз заїхав у село і розговорився із подружкою дитинства, на вулицю вийшла її мама і зі сміхом почала пригадувати як за мною маленьким (4-6 років) все літо, навколо копанки ганяла бабуся і все намагалась мене з неї вигнати, щоб хоча б поїв, деколи зверталась за допомогою до старших хлопців, щоб допомогли. Та де там! Вони заходять, я пірнаю в сторону і випливаю в іншому кінці копанки… Вони туди… І все повторюється. І тоді моя бабуся звертається до сусідки:- Антоніно, ну що я маю з ним робити?…Повертаючись до наших виборів. Так і наше суспільство, проголосувало, адже вважає себе вже дорослим, але ретельно не впевнилось чи таке вже безпечне саме таке голосування . Тобто, взяло і пірнуло! А що там під водою? Мул, як у моєму випадку, чи бетонна плита, чи арматура… Та хто про це подумав… Точно як я в 13-14 років… Ну для мене наука не пройшла дарма. Навіть в знайомих місцях спочатку перевіряю, що там під водою. І тільки тоді пірнаю. Цікаво, якщо під водою виявиться мул і Україні, дасть бог, вистачить сил вибратися, виборці хоча б трохи розважливішими стануть?А якщо під водою виявиться таки бетон? Чи виживе країна після такої травми?P.s. Поки писав, згадав ще одну байку. Але вже студентських часів. І знову таки пов*язану з водою. Нам, кільком студентам, які загорали на «Дальньому пляжі» нашого озера, раптом спало на думку наловити раків до пива. Біля пляжу була пристань, куди припливали 2 кораблі з центру міста і підвозили місцевих відпочити на пляж або просто на екскурсію гостей міста. За один раз більший корабель міг перевозити до 100 чоловік, менший чоловік 40-50. Тому майже щорічно біля пристані земснаряд чистив дно, щоб ці кораблі могли без проблем підпливати до пристані. І виходило так, що під водою утворювався ніби рів, який йшов до пристані. Коли стоїш у воді біля краю рову, тобі десь по груди, а коли пірнеш в рів там глибина за три метри. І от у тому рові під водою по стінці є нори в яких і сиділи раки. Почали їх ловити. Наловили кілька десятків. Пірнувши черговий раз засовую руку в одну із нір і чую - є рак. Намагаюсь його схопити, а він глибше у нору. Я руку засунув майже до плеча і вхопив рака. Пора наверх. Та де там! Руку засосало, бо коли я вичавив всю воду з нори, там утворився ефект вакуума. Не пускає! Думаю зараз впрусь ногами в стінку рову і вирвусь. Пробую, а стінка то не рівна, вона вимита нижче моїх ніг , впертись не можливо…Неприємне відчуття… Рака відпускаю, пробую ривками вирвати руку…Не виходить… І тільки коли почав викручуватись допомагаючи собі вільною рукою і злегка ногами, які підняв до рівня нори, справа зрушила з місця. Слава богу вирвався.Мабуть на сьогодні досить…Всім спокійної ночі!