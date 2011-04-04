|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2019 00:38
Пане Кармелюк, забагато лірики. Досить вже годувати прожорливого кролика! Час в кріпту входити. Транснаціональні гроші, без кордонів. Фіат вже не актуально.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:16
Прекрасна розповідь Кармелюка і реально соняшники такі великі були діаметром,сам пам'ятаю,як в тих соняшниках ховався.
Вважаю портфель сьогодні 40% гривня,і по 30% долар і євро. Можна розбавити фунтами чи франками.
Всі казки про інвестиції в крипту- повна лажа,краще нехай козак розкаже скільки % він втрачає при виводі з крипти? 10%? Ну поділися Козак,чого тут лукавити, як з Донбасом.
А то розказують як жити і як нам відбити їх же територію. Як треба було вийти і прапор підтримати де вони були? Тепер всі на таксі в Києві.
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:21
интересно, кто то читает такие поэмы???? я как только увидел писанину на страницу, то сразу подумал, что писал это или.... или....
нахрена столько писать воспоминаний???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 06 тра, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:49
Світ звичайно міняється та й зашвидко, треба й нам за ним встигати, але отакі фундаментальні речі, про які можна почитати в Кармелюка, це ж основа основ, тому не пересмикуйте, колєга. Най кожен робить свою справу, а коли ще й результати виносить назагал, то велика йому дяка від нас усіх. Тим більше, що з віком хочеться хоч якихось гарантій, нехай хоча б банківських, бо у вашій крипті нема й таких...
Доречі, я б і Вашу ретроспективу залюбки почитав. Як змінився Ваш портфель за 6 років, скільки втратили чи набули?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Ethereum, можна же было не всё сообщение пана Кармелюка цитировать бы... Читать тему с мобильного устройства не удобно.
Надеюсь на понимание.
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:01
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:03
Вітання, шановний Кармелюк !
Радий Вас знову читати на Байках ...
Як завжди, цікаво та пізнавально!!!
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:55
не кидалово, а переход к спорам и решения проблем в судах.
правда есть кидалово, но только не с моей стороны, а со стороны банка - михи.(никчемные договора по депозитам)
дельта были спорные моменты по кредитке, но они не подали в суд и уже и не подадут, т.к прошли все сроки давности. значит видели, что там были тёмные начисления процентов на остаток по кредитке.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:08
|