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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 00:38

Пане Кармелюк, забагато лірики. :P Досить вже годувати прожорливого кролика! Час в кріпту входити. Транснаціональні гроші, без кордонів. Фіат вже не актуально.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:16

Прекрасна розповідь Кармелюка і реально соняшники такі великі були діаметром,сам пам'ятаю,як в тих соняшниках ховався.
Вважаю портфель сьогодні 40% гривня,і по 30% долар і євро. Можна розбавити фунтами чи франками.

Всі казки про інвестиції в крипту- повна лажа,краще нехай козак розкаже скільки % він втрачає при виводі з крипти? 10%? Ну поділися Козак,чого тут лукавити, як з Донбасом.
А то розказують як жити і як нам відбити їх же територію. Як треба було вийти і прапор підтримати де вони були? Тепер всі на таксі в Києві.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:21

интересно, кто то читает такие поэмы???? я как только увидел писанину на страницу, то сразу подумал, что писал это или.... или.... :shock: :shock:
нахрена столько писать воспоминаний??? :P :P :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 06 тра, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:49

  Козак-характерник написав:Пане Кармелюк, забагато лірики. :P Досить вже годувати прожорливого кролика! Час в кріпту входити. Транснаціональні гроші, без кордонів. Фіат вже не актуально.

Світ звичайно міняється та й зашвидко, треба й нам за ним встигати, але отакі фундаментальні речі, про які можна почитати в Кармелюка, це ж основа основ, тому не пересмикуйте, колєга. Най кожен робить свою справу, а коли ще й результати виносить назагал, то велика йому дяка від нас усіх. Тим більше, що з віком хочеться хоч якихось гарантій, нехай хоча б банківських, бо у вашій крипті нема й таких...

Доречі, я б і Вашу ретроспективу залюбки почитав. Як змінився Ваш портфель за 6 років, скільки втратили чи набули?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:58

Re: Байки про банки і не тільки....

Ethereum, можна же было не всё сообщение пана Кармелюка цитировать бы... Читать тему с мобильного устройства не удобно.
Надеюсь на понимание.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:01

  Игорь Алексеевич написав:интересно, кто то читает такие поэмы????


Читаю з великим задоволенням :!:

До речі, ваші оповіді про кидки банків менш цікаві ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:03

Вітання, шановний Кармелюк !
Радий Вас знову читати на Байках ...
Як завжди, цікаво та пізнавально!!!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:55

  V2 написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно, кто то читает такие поэмы????


Читаю з великим задоволенням :!:

До речі, ваші оповіді про кидки банків менш цікаві ;)


не кидалово, а переход к спорам и решения проблем в судах. :P
правда есть кидалово, но только не с моей стороны, а со стороны банка - михи.(никчемные договора по депозитам)
дельта были спорные моменты по кредитке, но они не подали в суд и уже и не подадут, т.к прошли все сроки давности. значит видели, что там были тёмные начисления процентов на остаток по кредитке. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:04

Игорь Алексеевич
Значать, все ок ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:08

Приймається,бо я так трохи обрізав))
Але історії про Квестора- це ж історія форуму і шедевр.

  MASolomko написав:Ethereum, можна же было не всё сообщение пана Кармелюка цитировать бы... Читать тему с мобильного устройства не удобно.
Надеюсь на понимание.
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