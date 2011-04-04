|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:53
V2 написав:
Вітання, шановний Кармелюк
!
Радий Вас знову читати на Байках ...
Як завжди, цікаво та пізнавально!!!
Прочёл с огромным интересом и удовольствием.
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:36
Кармелюк
Нарешті, ще у квітні з'явилося питання: "Що це мовчить Кармелюк?" Дякую!
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|209289
|
|
|50
|76954
|
|
|18
|19535
|
|