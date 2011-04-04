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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:53

  V2 написав:Вітання, шановний Кармелюк !
Радий Вас знову читати на Байках ...
Як завжди, цікаво та пізнавально!!!

Прочёл с огромным интересом и удовольствием.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:36

Кармелюк
Нарешті, ще у квітні з'явилося питання: "Що це мовчить Кармелюк?" Дякую!
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:20

  kreuz написав:
  Козак-характерник написав:Пане Кармелюк, забагато лірики. :P Досить вже годувати прожорливого кролика! Час в кріпту входити. Транснаціональні гроші, без кордонів. Фіат вже не актуально.

Світ звичайно міняється та й зашвидко, треба й нам за ним встигати, але отакі фундаментальні речі, про які можна почитати в Кармелюка, це ж основа основ, тому не пересмикуйте, колєга. Най кожен робить свою справу, а коли ще й результати виносить назагал, то велика йому дяка від нас усіх. Тим більше, що з віком хочеться хоч якихось гарантій, нехай хоча б банківських, бо у вашій крипті нема й таких...

Доречі, я б і Вашу ретроспективу залюбки почитав. Як змінився Ваш портфель за 6 років, скільки втратили чи набули?


Я ж жартую... :P Мій портфель змінився кардинально за 6 років. Якщо 6 років тому я тримав десь 99% в банківській системі, то тепер взагалі не тримаю грошей в банках. Жодних депозитів. Лише 2 стовпчики залишилися по 500 грн. у банку Львів. З жовтня 2012 перевів майже всі збереження у $. Після девалу трошки грався, тасував валюти і розміщав на стовпчиках валютних і гривневих з інтервалом 1 місяць, намагаючись заробити на перепадах курсу і відсотках банківських між конвертаціями. Висмоктати все до копійочки. :) З літа 2017 почав все виводити і купляти бітки. Спочатку як інвестор, потім як трейдер. Зараз займаюся лише трейдінгом. А банківські рахунки лише як прокладка, щоб періодично профіт виводити. Ну і юзаю кредитки для оплати. Чисто в грейсі. Плюс свинорилю. :P Усі гроші тримаю під грушею. А інше - на біржах. Те, що на біржі - не власні кошти, а зароблені на кріпті (торгівля + курсове ралі). Тому майже нічим не ризикую. Торгівля приносить грошей набагато більше ніж депоманія. На сьогодні - це найперспективніша тема, як заробляти. На момент написання цього поста маю наступну корзинку криптовалют на біржі: 50% - $; 17% - кефір; 20% - біток; 13% - даш. Але ситуація в розрізі криптовалют динамічна, бо торгую різними парами. Тому % співвідношення завжди змінюється динамічно. На сьогодні не бачу жодної мотивації, щоб нести гроші на депозит. Ризиків забагато + просто не вигідно, бо навіщо нести туди де мало дають, якщо можна занести де пригощають смачніше? Кролика годувати не збираюся. Але в певному сенсі, я йому вдячний за те, що витиснувши мене з банківської системи, кролик примусив шукати альтернативний заробіток. Довелося читати багато про криптовалюту, вчитися торгівлі. І тепер мене назад в банківську систему вже не повернути. Можливо лише так, іноді погратися і зняти трошки вершків. Але % в банківській системі поки не цікаві. Така ситуація на сьогодні. Нарешті, я став почуватися впевнено у цьому житті, став на ноги, як то кажуть! :P На все життя вистачить при розумних витратах. Але я не спиняюся на достигнутому. Далі буде...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:35

  Ethereum написав:Всі казки про інвестиції в крипту- повна лажа,краще нехай козак розкаже скільки % він втрачає при виводі з крипти? 10%? Ну поділися Козак,чого тут лукавити, як з Донбасом.
А то розказують як жити і як нам відбити їх же територію. Як треба було вийти і прапор підтримати де вони були? Тепер всі на таксі в Києві.

Звідки у Вас стільки жовчи? Я дорогу Вам десь перейшов? Шматок хліба з роту забрав? :P І до чого тут взагалі Донбас? До речі він не мій, а наш. Це українська земля. Питання зустрічне, а де Ви були як треба було вийти? Відповідь не треба надавати. Питання риторичне. Не треба підійматися у власних очах, тавруючи інших. У всіх рильце в пушку. І кожний лише про свою шкуру піклується на ділі. А на словах всі патріоти і герої. Я - не герой, якщо це Вас заспокоїть. А Ви - герой! :P Нехай так буде. Так що припиніть лайно в стакані мішати. І якщо хочете дійсно відповідь почути, то звертайтеся до співрозмовника з повагою, а не підйопуванням. :wink: А від пана Кармелюка я не очікував, що він плюсика поставить за цей пост Ethereum. Начебто нормально спілкувалися, а тепер він підтримує оце таврування. Моє розчарування. Ну що ж, раз Кармелюк не хоче товаришувати з козаком, я в гості не набиватимуся. Козак, що старець, в кожній хаті приймуть і нагодують... :P Всім профіта!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:59

  Козак-характерник написав: А від пана Кармелюка я не очікував, що він плюсика поставить за цей пост Ethereum. Начебто нормально спілкувалися, а тепер він підтримує оце таврування. Моє розчарування. Ну що ж, раз Кармелюк не хоче товаришувати з козаком, я в гості не набиватимуся. Козак, що старець, в кожній хаті приймуть і нагодують... :P Всім профіта!

Заспокойтеся козаче, я подякував за ці слова:
"Прекрасна розповідь Кармелюка і реально соняшники такі великі були діаметром,сам пам'ятаю,як в тих соняшниках ховався."
Тепло від таких слів, особливо коли бачиш, що людина теж в дитинстві відчувала подібні до моїх емоції. Соняшникове поле це таке чудо!!!
P.s. Я Вам теж плюсик поставив...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:18

  reef написав:Кармелюк
Нарешті, ще у квітні з'явилося питання: "Що це мовчить Кармелюк?" Дякую!

Дякую на доброму слові.
То в мене в минулому році відбувся збій - геть забув в березні написати про стан портфеля на 1 березня, як завше до цього робив. Згадав тільки в травні і відповідно вже писав про ситуацію на 1 травня. Ну і в цьому році теж прив*язав до стану портфеля на 1 травня. Трохи суперечить теорії статистики, але що поробиш, якщо дав в штангу...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:53

  Кармелюк написав:
  Козак-характерник написав: А від пана Кармелюка я не очікував, що він плюсика поставить за цей пост Ethereum. Начебто нормально спілкувалися, а тепер він підтримує оце таврування. Моє розчарування. Ну що ж, раз Кармелюк не хоче товаришувати з козаком, я в гості не набиватимуся. Козак, що старець, в кожній хаті приймуть і нагодують... :P Всім профіта!

Заспокойтеся козаче, я подякував за ці слова:
"Прекрасна розповідь Кармелюка і реально соняшники такі великі були діаметром,сам пам'ятаю,як в тих соняшниках ховався."
Тепло від таких слів, особливо коли бачиш, що людина теж в дитинстві відчувала подібні до моїх емоції. Соняшникове поле це таке чудо!!!
P.s. Я Вам теж плюсик поставив...

Ааа.. зрозумів. Радий! :P Мир, дружба, жуйка! А то бачте, як кефір забродив... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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