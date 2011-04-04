Прочёл с огромным интересом и удовольствием.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:53
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:36
Кармелюк
Нарешті, ще у квітні з'явилося питання: "Що це мовчить Кармелюк?" Дякую!
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:20
Я ж жартую... Мій портфель змінився кардинально за 6 років. Якщо 6 років тому я тримав десь 99% в банківській системі, то тепер взагалі не тримаю грошей в банках. Жодних депозитів. Лише 2 стовпчики залишилися по 500 грн. у банку Львів. З жовтня 2012 перевів майже всі збереження у $. Після девалу трошки грався, тасував валюти і розміщав на стовпчиках валютних і гривневих з інтервалом 1 місяць, намагаючись заробити на перепадах курсу і відсотках банківських між конвертаціями. Висмоктати все до копійочки. З літа 2017 почав все виводити і купляти бітки. Спочатку як інвестор, потім як трейдер. Зараз займаюся лише трейдінгом. А банківські рахунки лише як прокладка, щоб періодично профіт виводити. Ну і юзаю кредитки для оплати. Чисто в грейсі. Плюс свинорилю. Усі гроші тримаю під грушею. А інше - на біржах. Те, що на біржі - не власні кошти, а зароблені на кріпті (торгівля + курсове ралі). Тому майже нічим не ризикую. Торгівля приносить грошей набагато більше ніж депоманія. На сьогодні - це найперспективніша тема, як заробляти. На момент написання цього поста маю наступну корзинку криптовалют на біржі: 50% - $; 17% - кефір; 20% - біток; 13% - даш. Але ситуація в розрізі криптовалют динамічна, бо торгую різними парами. Тому % співвідношення завжди змінюється динамічно. На сьогодні не бачу жодної мотивації, щоб нести гроші на депозит. Ризиків забагато + просто не вигідно, бо навіщо нести туди де мало дають, якщо можна занести де пригощають смачніше? Кролика годувати не збираюся. Але в певному сенсі, я йому вдячний за те, що витиснувши мене з банківської системи, кролик примусив шукати альтернативний заробіток. Довелося читати багато про криптовалюту, вчитися торгівлі. І тепер мене назад в банківську систему вже не повернути. Можливо лише так, іноді погратися і зняти трошки вершків. Але % в банківській системі поки не цікаві. Така ситуація на сьогодні. Нарешті, я став почуватися впевнено у цьому житті, став на ноги, як то кажуть! На все життя вистачить при розумних витратах. Але я не спиняюся на достигнутому. Далі буде...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:35
Звідки у Вас стільки жовчи? Я дорогу Вам десь перейшов? Шматок хліба з роту забрав? І до чого тут взагалі Донбас? До речі він не мій, а наш. Це українська земля. Питання зустрічне, а де Ви були як треба було вийти? Відповідь не треба надавати. Питання риторичне. Не треба підійматися у власних очах, тавруючи інших. У всіх рильце в пушку. І кожний лише про свою шкуру піклується на ділі. А на словах всі патріоти і герої. Я - не герой, якщо це Вас заспокоїть. А Ви - герой! Нехай так буде. Так що припиніть лайно в стакані мішати. І якщо хочете дійсно відповідь почути, то звертайтеся до співрозмовника з повагою, а не підйопуванням. А від пана Кармелюка я не очікував, що він плюсика поставить за цей пост Ethereum. Начебто нормально спілкувалися, а тепер він підтримує оце таврування. Моє розчарування. Ну що ж, раз Кармелюк не хоче товаришувати з козаком, я в гості не набиватимуся. Козак, що старець, в кожній хаті приймуть і нагодують... Всім профіта!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:59
Заспокойтеся козаче, я подякував за ці слова:
"Прекрасна розповідь Кармелюка і реально соняшники такі великі були діаметром,сам пам'ятаю,як в тих соняшниках ховався."
Тепло від таких слів, особливо коли бачиш, що людина теж в дитинстві відчувала подібні до моїх емоції. Соняшникове поле це таке чудо!!!
P.s. Я Вам теж плюсик поставив...
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:18
Дякую на доброму слові.
То в мене в минулому році відбувся збій - геть забув в березні написати про стан портфеля на 1 березня, як завше до цього робив. Згадав тільки в травні і відповідно вже писав про ситуацію на 1 травня. Ну і в цьому році теж прив*язав до стану портфеля на 1 травня. Трохи суперечить теорії статистики, але що поробиш, якщо дав в штангу...
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:53
Ааа.. зрозумів. Радий! Мир, дружба, жуйка! А то бачте, як кефір забродив... д'Артаньян, а навколо лише... далі по тексту.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:05
Приємно Вас читати і усвідомлювати що за Неньку Україну боролися і на Вінниччині а не тільки тут у нас на західних теренах.
А на рахунок портфеля заощаджень. Так чисто емоційно хотілося б щоб цей портфель складався в левовій своїй частці з гривні...патріоти ми чи ні?
Але, на жаль, обєктивно слід включати голову.
Тому пропорція 60% валюта і 40% гривня мабуть не оптимальна але виправдовує себе на протязі багатьох років. Головне щоб цей портфель з місяця в місяць зростав в доларовому еквіваленті. І останні роки це зростання приносить в основному гривнева складова.
Бавитися з криптою - це слід постійно бути в темі і слідкувати за процесами.
Час росту як було з битком мабуть більше не повториться...хоча...ніхто не знає майбутнього.
Ну а про нашого ПреЗЕдента.
Час покаже...не будемо посипати голову попелом...і в той же час не плекаємо занадто оптимістичних надій ...гібридна війна з супостатом пу триває.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Пон 06 тра, 2019 15:28
1. Тримання заощадженнь в гривні не є показником патріотизму. Я б взагалі дуже обережно ставитися до усіляких високопарних слів, накшталт "патріот", "герой", ну дуже обережно. Зазвичай під такими гаслами творяться наймерзотніші справи. Як там у класика? На патріотизм почали напирати, значить знов проворовались. Навряд чи я можу назвати себе патріотом. Це скоріше мрія, ідеал, взірець, до якого хочу тягнутися. Це дуже важка місія нести на собі такий хрест і відповідати цьому званню. Головне йти до Бога, а не диявола. На цьому шляху можуть бути й помилки, шарахання, падіння. Людина слабка. Тому не суди і не судимим будеш. А під якого обгорткою йти до Бога, чи то патріота, чи то космополіта, то вже інше питання.
А на цій грішній Землі, керуємося у фінансах лише тверезим розрахунком. Тому $ - наш вибір. І бути патріотом за рахунок зхудніння свого гаманця, погіршення добробуту власного і близьких - це злочин проти людяності.
2. По кріпті...Так, це робота. Щоденний аналіз, вивчення графіків, новин... Але й вихлоп солідний. І знов таки, при розумній тактиці, втратити там, ну то треба бути повним бовдуром. А коливання будуть завжди на яких можна заробити. В тому то і прєлєсть. І нові вершини будуть. Як Ви там казали? Не агітую, а лише інформую.@
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 06 тра, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Шановні Кармелюк та Козак - це як інь та янь.
Зваженість та динаміка.
Консерватизм та певний авантюризм.
Це різні стратегії, мета в яких одна - зберегти та примножити.
А читати однаково цікаво на Байках ... обох!
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