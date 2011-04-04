Додано: Пон 06 тра, 2019 13:20

kreuz написав: Козак-характерник написав: Пане Кармелюк, забагато лірики. Досить вже годувати прожорливого кролика! Час в кріпту входити. Транснаціональні гроші, без кордонів. Фіат вже не актуально. Пане Кармелюк, забагато лірики.Досить вже годувати прожорливого кролика! Час в кріпту входити. Транснаціональні гроші, без кордонів. Фіат вже не актуально.

Світ звичайно міняється та й зашвидко, треба й нам за ним встигати, але отакі фундаментальні речі, про які можна почитати в Кармелюка, це ж основа основ, тому не пересмикуйте, колєга. Най кожен робить свою справу, а коли ще й результати виносить назагал, то велика йому дяка від нас усіх. Тим більше, що з віком хочеться хоч якихось гарантій, нехай хоча б банківських, бо у вашій крипті нема й таких...



Доречі, я б і Вашу ретроспективу залюбки почитав. Як змінився Ваш портфель за 6 років, скільки втратили чи набули? Світ звичайно міняється та й зашвидко, треба й нам за ним встигати, але отакі фундаментальні речі, про які можна почитати в Кармелюка, це ж основа основ, тому не пересмикуйте, колєга. Най кожен робить свою справу, а коли ще й результати виносить назагал, то велика йому дяка від нас усіх. Тим більше, що з віком хочеться хоч якихось гарантій, нехай хоча б банківських, бо у вашій крипті нема й таких...Доречі, я б і Вашу ретроспективу залюбки почитав. Як змінився Ваш портфель за 6 років, скільки втратили чи набули?

Я ж жартую...Мій портфель змінився кардинально за 6 років. Якщо 6 років тому я тримав десь 99% в банківській системі, то тепер взагалі не тримаю грошей в банках. Жодних депозитів. Лише 2 стовпчики залишилися по 500 грн. у банку Львів. З жовтня 2012 перевів майже всі збереження у $. Після девалу трошки грався, тасував валюти і розміщав на стовпчиках валютних і гривневих з інтервалом 1 місяць, намагаючись заробити на перепадах курсу і відсотках банківських між конвертаціями. Висмоктати все до копійочки.З літа 2017 почав все виводити і купляти бітки. Спочатку як інвестор, потім як трейдер. Зараз займаюся лише трейдінгом. А банківські рахунки лише як прокладка, щоб періодично профіт виводити. Ну і юзаю кредитки для оплати. Чисто в грейсі. Плюс свинорилю.Усі гроші тримаю під грушею. А інше - на біржах. Те, що на біржі - не власні кошти, а зароблені на кріпті (торгівля + курсове ралі). Тому майже нічим не ризикую. Торгівля приносить грошей набагато більше ніж депоманія. На сьогодні - це найперспективніша тема, як заробляти. На момент написання цього поста маю наступну корзинку криптовалют на біржі: 50% - $; 17% - кефір; 20% - біток; 13% - даш. Але ситуація в розрізі криптовалют динамічна, бо торгую різними парами. Тому % співвідношення завжди змінюється динамічно. На сьогодні не бачу жодної мотивації, щоб нести гроші на депозит. Ризиків забагато + просто не вигідно, бо навіщо нести туди де мало дають, якщо можна занести де пригощають смачніше? Кролика годувати не збираюся. Але в певному сенсі, я йому вдячний за те, що витиснувши мене з банківської системи, кролик примусив шукати альтернативний заробіток. Довелося читати багато про криптовалюту, вчитися торгівлі. І тепер мене назад в банківську систему вже не повернути. Можливо лише так, іноді погратися і зняти трошки вершків. Але % в банківській системі поки не цікаві. Така ситуація на сьогодні. Нарешті, я став почуватися впевнено у цьому житті, став на ноги, як то кажуть!На все життя вистачить при розумних витратах. Але я не спиняюся на достигнутому. Далі буде...