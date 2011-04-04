Додано: Пон 06 тра, 2019 16:04

Ethereum Я не хочу всі ці питання обговорювати. Все що думаю писав раніше. Досить ходити по колу. Для Вас, Донбас і його люди - проклята земля, не українці. Ви пропонуєте змінити кордони держави, а це і є сепаратизм, що рядиться у вишиванку. Вважаєте себе правим? Нехай буде так. Залишимося при своїх, якщо особистого у Вас нічого до мене немає. Але я з Донецька. Тому заперечуєте самого себе. А рахувати загиблих в розрізі областей, не вважаю за потрібне, це лити воду на користь агресора і розколювати країну. Повірте, що багато воїнів воюють і з Донбаса проти окупантів. А статистику шукайте самі, якщо цікаво. Мені здається, що Ви просто в полоні власних стереотипів. На цьому все.

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 06 тра, 2019 16:09, всього редагувалось 2 разів.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!