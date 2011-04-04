Дякую, куме! Авантюризм авантюризму рознь. Я ж авантюрю, так би мовити, теж з холодним розрахунком. Глобальна мета - Спасіння. Бо Бог створив людина по свому образу і подобію. А фінанси - це інструмент досягнення свободи від матеріального.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:37
Дякую, куме! Авантюризм авантюризму рознь. Я ж авантюрю, так би мовити, теж з холодним розрахунком. Глобальна мета - Спасіння. Бо Бог створив людина по свому образу і подобію. А фінанси - це інструмент досягнення свободи від матеріального.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:43
Ну так. Але гроші нам потрібні лише тут. А у вічному житті і в Царстві Божому, якщо попадемо туди, вони без потреби. Це тлєн. Але тут мають бути. Грішні, бо живемо в тілі.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:55
Давайте розберемо по пуктах.
"І до чого тут взагалі Донбас? До речі він не мій, а наш. Це українська земля. "
Питання до Вас скільки представників Донеччини загинули захищаючи землю Вашу? Щось не дуже пригадую за останній рік загиблих з Донецької області,тому що вони порозмахували прапором фашистів і повтікали як миші. І я ніякий не герой,я просто помагав і помагаю добровольцям,щоб вони мочили ту сволоту. Це борг тих,ким Ви називаєте громадянинами України.
По суті треба зараз зробити нову границю і тимчасово закінчити війну за Донбас.
Тому що жителям Донбасу це непотрібно,так само як нам щоб помирали воїни за ту прокляту землю.
По біткоїнах-всім ясно що це МММ,крім того хто там влип і агітує інших.
Щоб вивести біткоїн-банк-на кеш Ви витратите мінімум 7-10% . Може краще Ви би ці кошти на армію перечисляли?
Я не бачив вашої позиції по мові.
Не зрозумів чому ви чекаєте так повернення Бені?
Чому Ви скаржитеся на інвестиції в українські банки зараз? Через %? А якже підтримати українську банківську систему?
Чому Ви відмовляєте інвестувати Долярчика в українську нерухомість? Нехай всі трохи зароблять,буде розвиток.
Може не відповідати,а перегляньте наш гімн і зробіть висновки ,коли пишете типу Донбас не вернули чи якийсь російську пісню вставляєте...
А так нічого особистого
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:04
Ethereum Я не хочу всі ці питання обговорювати. Все що думаю писав раніше. Досить ходити по колу. Для Вас, Донбас і його люди - проклята земля, не українці. Ви пропонуєте змінити кордони держави, а це і є сепаратизм, що рядиться у вишиванку. Вважаєте себе правим? Нехай буде так. Залишимося при своїх, якщо особистого у Вас нічого до мене немає. Але я з Донецька. Тому заперечуєте самого себе. А рахувати загиблих в розрізі областей, не вважаю за потрібне, це лити воду на користь агресора і розколювати країну. Повірте, що багато воїнів воюють і з Донбаса проти окупантів. А статистику шукайте самі, якщо цікаво. Мені здається, що Ви просто в полоні власних стереотипів. На цьому все.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 06 тра, 2019 16:09, всього редагувалось 2 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:07
А давайте не разводить тут политические срачи ?
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:09
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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