Дякую, куме! Авантюризм авантюризму рознь. Я ж авантюрю, так би мовити, теж з холодним розрахунком. Глобальна мета - Спасіння. Бо Бог створив людина по свому образу і подобію. А фінанси - це інструмент досягнення свободи від матеріального.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:37
Дякую, куме! Авантюризм авантюризму рознь. Я ж авантюрю, так би мовити, теж з холодним розрахунком. Глобальна мета - Спасіння. Бо Бог створив людина по свому образу і подобію. А фінанси - це інструмент досягнення свободи від матеріального.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 06 тра, 2019 17:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 06 тра, 2019 17:13
Звісно, так і є. В цій справі головне - об'єми і психологія мас. Треба моніторити графіки, об'єми і йти проти толпи. Тобто думати як маніпуль. І звісно, як справжній стратег, проробляти різні тактики і сценарії розвитку. Це як шахматна гра. Дуже цікаво.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
|