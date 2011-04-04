Дякую, куме! Авантюризм авантюризму рознь. Я ж авантюрю, так би мовити, теж з холодним розрахунком. Глобальна мета - Спасіння. Бо Бог створив людина по свому образу і подобію. А фінанси - це інструмент досягнення свободи від матеріального.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:37
Дякую, куме! Авантюризм авантюризму рознь. Я ж авантюрю, так би мовити, теж з холодним розрахунком. Глобальна мета - Спасіння. Бо Бог створив людина по свому образу і подобію. А фінанси - це інструмент досягнення свободи від матеріального.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 06 тра, 2019 17:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 06 тра, 2019 17:13
Звісно, так і є. В цій справі головне - об'єми і психологія мас. Треба моніторити графіки, об'єми і йти проти толпи. Тобто думати як маніпуль. І звісно, як справжній стратег, проробляти різні тактики і сценарії розвитку. Це як шахматна гра. Дуже цікаво.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 21:41
Козаче, головне про ризик-менеджмент не забувайте! І почитайте про того хлопця, забув його ім'я, що залишив спадок дружині й сину здається, а сам пішов у інший світ, та ненайкращим чином. Про біржового спекулянта якось наче...
А ще радянського втікача Елдера Сашка почитайте, наче адекватно писав про організацію процеса торгівлі, бо він психотерапевт здається, тож розуміється на мізкових прусаках, яких позбутися важко, тож краще з ними товаришувати...
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Додано: Пон 06 тра, 2019 22:05
Ви були не зовсім уважні. Я тримаю під грушею. А на біржах лише те, що зароблене. І то, лише частина. Більша частина профіта і тіло вже давно під грушею. Навіть якщо втрачу все на біржах, не критично. Усьо путьом! А взагалі то кожний поважний форумчанин вже давно повинен мати в кошику криптовалюту. Хоч 1%. Світ рухається вперед, не треба пасти задніх. 1% в кошику - не критично. А перспективи вражаючі.
П.С. Були думки вкластися в нерухомість, потім передумав. Надаю перевагу ліквідним активам. І не хочу обтяжувати себе додатковим вантажем. Можливо колись рвану за кордон на постійне проживання. Бум по ситуації в країні дивитися. Поки у Львові кайфую! Все влаштовує. А так, козаку зібратися, лише підпоясатися! Тіко ручна кладь! @
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:24
Зате дьошево і сердито. І все при мені. А то завтра взбрєдьот комусь щось в голову і прощавай золоті монетки. Військовий стан, експропріація, дефолт, заморозка. Ну їх, я так не граю!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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