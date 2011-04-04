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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 454455456457
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:37

  V2 написав:Шановні Кармелюк та Козак - це як інь та янь.

Зваженість та динаміка.
Консерватизм та певний авантюризм.
Це різні стратегії, мета в яких одна - зберегти та примножити.

А читати однаково цікаво на Байках ... обох!

Дякую, куме! :P Авантюризм авантюризму рознь. Я ж авантюрю, так би мовити, теж з холодним розрахунком. :P Глобальна мета - Спасіння. Бо Бог створив людина по свому образу і подобію. А фінанси - це інструмент досягнення свободи від матеріального.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:А фінанси - це інструмент досягнення свободи від матеріального.


Гарно сказано!
Мені ще імпонує вираз:
"Не в грошах щастя, але з ними до нього ближче"! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 17:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Але й вихлоп солідний. І знов таки, при розумній тактиці, втратити там, ну то треба бути повним бовдуром.

Це протиречить логіці. Чийсь солідний виграш - чийсь солідний програш. Виграє завжди меншість. Інакше не буває.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 17:13

  Faceless написав:
  Козак-характерник написав:Але й вихлоп солідний. І знов таки, при розумній тактиці, втратити там, ну то треба бути повним бовдуром.

Це протиречить логіці. Чийсь солідний виграш - чийсь солідний програш. Виграє завжди меншість. Інакше не буває.

Звісно, так і є. В цій справі головне - об'єми і психологія мас. Треба моніторити графіки, об'єми і йти проти толпи. Тобто думати як маніпуль. :P І звісно, як справжній стратег, проробляти різні тактики і сценарії розвитку. Це як шахматна гра. Дуже цікаво.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:41

  Козак-характерник написав:
  Faceless написав:
  Козак-характерник написав:Але й вихлоп солідний. І знов таки, при розумній тактиці, втратити там, ну то треба бути повним бовдуром.

Це протиречить логіці. Чийсь солідний виграш - чийсь солідний програш. Виграє завжди меншість. Інакше не буває.

Звісно, так і є. В цій справі головне - об'єми і психологія мас. Треба моніторити графіки, об'єми і йти проти толпи. Тобто думати як маніпуль. :P І звісно, як справжній стратег, проробляти різні тактики і сценарії розвитку. Це як шахматна гра. Дуже цікаво.

Козаче, головне про ризик-менеджмент не забувайте! І почитайте про того хлопця, забув його ім'я, що залишив спадок дружині й сину здається, а сам пішов у інший світ, та ненайкращим чином. Про біржового спекулянта якось наче...

А ще радянського втікача Елдера Сашка почитайте, наче адекватно писав про організацію процеса торгівлі, бо він психотерапевт здається, тож розуміється на мізкових прусаках, яких позбутися важко, тож краще з ними товаришувати...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:05

  kreuz написав:Козаче, головне про ризик-менеджмент не забувайте!

Ви були не зовсім уважні. Я тримаю під грушею. А на біржах лише те, що зароблене. І то, лише частина. Більша частина профіта і тіло вже давно під грушею. :P Навіть якщо втрачу все на біржах, не критично. Усьо путьом! А взагалі то кожний поважний форумчанин вже давно повинен мати в кошику криптовалюту. Хоч 1%. Світ рухається вперед, не треба пасти задніх. 1% в кошику - не критично. А перспективи вражаючі.

П.С. Були думки вкластися в нерухомість, потім передумав. Надаю перевагу ліквідним активам. І не хочу обтяжувати себе додатковим вантажем. Можливо колись рвану за кордон на постійне проживання. Бум по ситуації в країні дивитися. Поки у Львові кайфую! :P Все влаштовує. А так, козаку зібратися, лише підпоясатися! Тіко ручна кладь! @
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Я тримаю під грушею.


Під грушею не примножується.
А так, зернятко до зернятка ;)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:24

  V2 написав:
  Козак-характерник написав:Я тримаю під грушею.


Під грушею не примножується.
А так, зернятко до зернятка ;)

Зате дьошево і сердито. :D І все при мені. А то завтра взбрєдьот комусь щось в голову і прощавай золоті монетки. Військовий стан, експропріація, дефолт, заморозка. Ну їх, я так не граю! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 06:25

  Козак-характерник написав:
  kreuz написав:Козаче, головне про ризик-менеджмент не забувайте!

Ви були не зовсім уважні. Я тримаю під грушею. А на біржах лише те, що зароблене. І то, лише частина. Більша частина профіта і тіло вже давно під грушею. :P Навіть якщо втрачу все на біржах, не критично. Усьо путьом! А взагалі то кожний поважний форумчанин вже давно повинен мати в кошику криптовалюту. Хоч 1%. Світ рухається вперед, не треба пасти задніх. 1% в кошику - не критично. А перспективи вражаючі.

П.С. Були думки вкластися в нерухомість, потім передумав. Надаю перевагу ліквідним активам. І не хочу обтяжувати себе додатковим вантажем. Можливо колись рвану за кордон на постійне проживання. Бум по ситуації в країні дивитися. Поки у Львові кайфую! :P Все влаштовує. А так, козаку зібратися, лише підпоясатися! Тіко ручна кладь! @

Ризик-менеджмент і тримання під грушею - різні речі, тому я про нього Вам і нагадав. Проте звісно Ви моїх порад не просили, тож і робіть як знаєте.
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