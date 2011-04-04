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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:04

  Квесторе_поверніться написав:Кreuz, основні положення Вашого ризик-менеджменту можете тут описати?

Тю, хіба ж він мій, я ж трейдингом не захоплююсь, бо мені нервів на нього не вистачить, і так на життя часу майже не лишається... Читайте першоджерела:
Элдер рекомендует одномоментно открывать не более трех сделок, при этом каждую ограничивать двумя процентами от капитала.


Звідсіля: https://forklog.com/osnovy-risk-menedzh ... valyutami/
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kreuz
 
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