Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 тра, 2019 12:04
Квесторе_поверніться написав: Кreuz
, основні положення Вашого ризик-менеджменту можете тут описати?
Тю, хіба ж він мій, я ж трейдингом не захоплююсь, бо мені нервів на нього не вистачить, і так на життя часу майже не лишається... Читайте першоджерела:
Элдер рекомендует одномоментно открывать не более трех сделок, при этом каждую ограничивать двумя процентами от капитала.
Звідсіля:
https://forklog.com/osnovy-risk-menedzh ... valyutami/
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kreuz
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