RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:04

  Квесторе_поверніться написав:Кreuz, основні положення Вашого ризик-менеджменту можете тут описати?

Тю, хіба ж він мій, я ж трейдингом не захоплююсь, бо мені нервів на нього не вистачить, і так на життя часу майже не лишається... Читайте першоджерела:
Элдер рекомендует одномоментно открывать не более трех сделок, при этом каждую ограничивать двумя процентами от капитала.


Звідсіля: https://forklog.com/osnovy-risk-menedzh ... valyutami/
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:13

  kreuz написав:Ризик-менеджмент і тримання під грушею - різні речі, тому я про нього Вам і нагадав. Проте звісно Ви моїх порад не просили, тож і робіть як знаєте.

Дякую, що нагадали! Корисні поради за посиланням. Оце мій варіант! :P Те що намагався донести в своєму дописі.

"Первое, что должен сделать участник рынка, занимается он инвестированием или спекулированием, это выделить такое количество денежных средств, которое он со спокойной душой может потерять полностью."

Граю вже не на свої давно! :D

Інші поради теж корисні. Дещо використовую. Але в мене своя вироблена тактика торгівлі. З практичного досвіду. Але ділитися нею я тут не буду. Ці знання коштують грошей. Вони вистраждані нервами і часом. :) Не дарма ж за це гроші беруть на різноманітних навчальних курсах, тренінгах. Але там по справжньому не навчать. Знаю одного трейдера, що приніс на ринок 5000$, він на тренінгах був, тепер залишилося 300$ всього. Не на біржі, а всього в кишені. І куча боргів. Думаю таких не мало. Як Фейслеса казав, що заробляє завжди меншість за рахунок більшості. Інакше і бути не може. А справжню тактику тре виробляти самому. І опит, син ошибок трудних...@ :)

П.С. Давайте тепер свою сповідь золотогоршочника викладайте тут, послухаємо... :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26330
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Знаю одного трейдера, що приніс на ринок 5000$, він на тренінгах був, тепер залишилося 300$ всього.


решта осіла в кишені КХ!
профіт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:38

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Знаю одного трейдера, що приніс на ринок 5000$, він на тренінгах був, тепер залишилося 300$ всього.


решта осіла в кишені КХ!
профіт

Ага... :) :oops: Оплатив бенкет. Цей ринок не любить слабких, нервових та податливих. На овнокоїнах я сидів в мінусі, з просадками до 300-400% від 2 до 6 місяців. І не зливав. Чекав зеленої стріли. :P Сталеві яйки тре мати, коли твоє депо тане на очах. При чому кратно. Панікьори оплачують бенкет.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26330
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:46

  Козак-характерник написав:Граю вже не на свої давно! :D


Как это кровно заработанные на этом деньги, могут быть не своими? :?
Имхо их еще обиднее терять.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2647
З нами з: 24.06.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Цей ринок не любить слабких, нервових та податливих.


ПРо ай-пі-о Убера думали вже, Козаче?
кажуть буде сдєлка вєка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 455456457458
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 209312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 76975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6602)
07.05.2019 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.