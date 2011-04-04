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kreuz написав:Ризик-менеджмент і тримання під грушею - різні речі, тому я про нього Вам і нагадав. Проте звісно Ви моїх порад не просили, тож і робіть як знаєте.
Дякую, що нагадали! Корисні поради за посиланням. Оце мій варіант! Те що намагався донести в своєму дописі.
"Первое, что должен сделать участник рынка, занимается он инвестированием или спекулированием, это выделить такое количество денежных средств, которое он со спокойной душой может потерять полностью."
Граю вже не на свої давно!
Інші поради теж корисні. Дещо використовую. Але в мене своя вироблена тактика торгівлі. З практичного досвіду. Але ділитися нею я тут не буду. Ці знання коштують грошей. Вони вистраждані нервами і часом. Не дарма ж за це гроші беруть на різноманітних навчальних курсах, тренінгах. Але там по справжньому не навчать. Знаю одного трейдера, що приніс на ринок 5000$, він на тренінгах був, тепер залишилося 300$ всього. Не на біржі, а всього в кишені. І куча боргів. Думаю таких не мало. Як Фейслеса казав, що заробляє завжди меншість за рахунок більшості. Інакше і бути не може. А справжню тактику тре виробляти самому. І опит, син ошибок трудних...@
П.С. Давайте тепер свою сповідь золотогоршочника викладайте тут, послухаємо...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:Знаю одного трейдера, що приніс на ринок 5000$, він на тренінгах був, тепер залишилося 300$ всього.
решта осіла в кишені КХ! профіт
Ага... Оплатив бенкет. Цей ринок не любить слабких, нервових та податливих. На овнокоїнах я сидів в мінусі, з просадками до 300-400% від 2 до 6 місяців. І не зливав. Чекав зеленої стріли. Сталеві яйки тре мати, коли твоє депо тане на очах. При чому кратно. Панікьори оплачують бенкет.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
kreuz написав:Ризик-менеджмент і тримання під грушею - різні речі, тому я про нього Вам і нагадав. Проте звісно Ви моїх порад не просили, тож і робіть як знаєте.
Дякую, що нагадали! Корисні поради за посиланням. Оце мій варіант! :P Те що намагався донести в своєму дописі.
"Первое, что должен сделать участник рынка, занимается он инвестированием или спекулированием, это выделить такое количество денежных средств, которое он со спокойной душой может потерять полностью."
Граю вже не на свої давно! :D
Інші поради теж корисні. Дещо використовую. Але в мене своя вироблена тактика торгівлі. З практичного досвіду. Але ділитися нею я тут не буду. Ці знання коштують грошей. Вони вистраждані нервами і часом. :) Не дарма ж за це гроші беруть на різноманітних навчальних курсах, тренінгах. Але там по справжньому не навчать. Знаю одного трейдера, що приніс на ринок 5000$, він на тренінгах був, тепер залишилося 300$ всього. Не на біржі, а всього в кишені. І куча боргів. Думаю таких не мало. Як Фейслеса казав, що заробляє завжди меншість за рахунок більшості. Інакше і бути не може. А справжню тактику тре виробляти самому. І опит, син ошибок трудних...@ :)
П.С. Давайте тепер свою сповідь золотогоршочника викладайте тут, послухаємо... :wink:
Сповіді не буде ; )) Доречі, Вашої я тут також не читав...
Проте основи основ залюбки нагадаю собі та й усім охочім: - розподіл між банками та членами родини у межах ФГВ (за буйки не запливати!); - диверсифікація у розрізі валют (наразі маю 34% ₴, 44% $ та 22% €, бо ніхто не знає майбутнього); - активне управління ліквідністю на покриття поточних зобов'язань (боргів за кредитками, звичайних витрат тощо); - строкова диверсифікація вкладів на випадок втрати або падіння основних доходів; - реінвестування доходів аж до моменту уможливлення існування лише на них; - обмеження долі ризикованих (без жодних гарантій, як от кредитні спілки, фонда, крипта) інвестицій 10% від горшка.
Може щось і забув, тож долучайтеся, нагадуйте...
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kreuz написав:- активне управління ліквідністю на покриття поточних зобов'язань (боргів за кредитками, звичайних витрат тощо); - строкова диверсифікація вкладів на випадок втрати або падіння основних доходів; - реінвестування доходів аж до моменту уможливлення існування лише на них; - обмеження долі ризикованих (без жодних гарантій, як от кредитні спілки, фонда, крипта) інвестицій 10% від горшка.
Гарно балакаєш, куме, гарно! За це можна і випити, наливай!
Сало - символ сили і достатку! Буде сало - буде все в порядку! Хай кабанчики ростуть! Хай багатство нам дають! Щоб ми всі жили як бочки в салі! Щоб не знали горя і печалі!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!