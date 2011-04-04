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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 456457458459
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:18

chipmunk
нашо вам ті біжутерії, зразу чіп в дупу коліть собі!
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greenozon
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Наколочка

  greenozon написав:chipmunk
нашо вам ті біжутерії, зразу чіп в дупу коліть собі!
:mrgreen:

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:36

  greenozon написав:chipmunk
нашо вам ті біжутерії, зразу чіп в дупу коліть собі!
:mrgreen:

А хіба на термінал дупою пустять сісти? : )))

Тепер спайти йти боюсь, ще які жахіття насняться, я прям так і бачу як отакий рестлер з розгону прямо із черги дупою стриба на касовий термінал, та нашо він це робить спершу нікому не буде ясно, тому треба горлопанити щось типу: "Пейпаліті!!!" : )))
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