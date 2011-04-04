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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 456457458459
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:43

Наколочка

  greenozon написав:chipmunk
нашо вам ті біжутерії, зразу чіп в дупу коліть собі!
:mrgreen:

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:36

  greenozon написав:chipmunk
нашо вам ті біжутерії, зразу чіп в дупу коліть собі!
:mrgreen:

А хіба на термінал дупою пустять сісти? : )))

Тепер спайти йти боюсь, ще які жахіття насняться, я прям так і бачу як отакий рестлер з розгону прямо з черги дупою стриба на касовий термінал, та нашо він це робить спершу нікому не буде ясно, тому треба горлопанити щось типу: "Пей-вейвіті!!!" Чи може нехай вже замість цегли батон над терміналом долонею розруба? : )))
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  chipmunk написав:Ось як люди безконтакт роблять... а я nfc браслет шукаю ;)
https://habr.com/ru/news/t/450900/

Є багато питань до такого самопалу: починаючи зі зруйнованого коливального контуру, де котушку індуктивності замінили просто 2-ма витками дроту, до неможливості скинути лічильники транзакцій, оплативши чипом.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:40

  klug написав:
  chipmunk написав:Ось як люди безконтакт роблять... а я nfc браслет шукаю ;)
https://habr.com/ru/news/t/450900/

Є багато питань до такого самопалу: починаючи зі зруйнованого коливального контуру, де котушку індуктивності замінили просто 2-ма витками дроту, до неможливості скинути лічильники транзакцій, оплативши чипом.

Тут слід придумати як безконтакт присобачувати у всеможливі місця.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:до неможливості скинути лічильники транзакцій, оплативши чипом.

Зачем?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:39

мда... що не день то якась нова лібералізація

на цьому тижні зразу дві - підвищили макс. сумму для репатріації дивідендів юриків і це -

НБУ скасував валютні ліцензії для учасників фондового ринку
Нацбанк звільнив учасників ринку цінних паперів від необхідності отримувати ліцензії на валютні операції. А для страхових компаній, що надають послуги зі страхування життя, пом'якшив вимоги для їх отримання. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2019/05/08/37684980/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:22

  Ethereum написав:Прекрасна розповідь Кармелюка і реально соняшники такі великі були діаметром,сам пам'ятаю,як в тих соняшниках ховався.
Вважаю портфель сьогодні 40% гривня,і по 30% долар і євро. Можна розбавити фунтами чи франками.

Всі казки про інвестиції в крипту- повна лажа,краще нехай козак розкаже скільки % він втрачає при виводі з крипти? 10%? Ну поділися Козак,чого тут лукавити, як з Донбасом.
А то розказують як жити і як нам відбити їх же територію. Як треба було вийти і прапор підтримати де вони були? Тепер всі на таксі в Києві.



не рекомендую покупать ничего кроме доллара...
-франки стабильно 0,98-1,02 от доллара, депозитов нет
-фунты, в банках (Пумб, Аваль, Пивденный, Укрэксим) бывают в малом количестве, покупал на 7км-потом с трудом избавился (5% на разнице курсов заработал, это даже больше, чем на валютном депо, но много хлопот с качеством банкнот (грязные, ветхие, с дырочками, и тд)
-евро, вероятно еще ниже упадет к концу года (до 1,09-1,10)
возможно евро будет в 2022г 1,20-1,22 (а может и нет...лучше рисковать осторожно)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:43

  Сибарит написав:
  klug написав:до неможливості скинути лічильники транзакцій, оплативши чипом.

Зачем?

Плачу у транспорті MC від Прихвата та Visa від Eximb. Прихватом можна платити місяцями і не заморочуватись, а Ексім після 5-ти оплат проситься або у банкомат, або у термінал інакше далі не працює.
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klug
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