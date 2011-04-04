klug
А я перестал платить картами вообще. Только NFC, ибо мегаудобно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:52
klug
А я перестал платить картами вообще. Только NFC, ибо мегаудобно.
Додано: Чет 09 тра, 2019 02:02
Тримайте нас у курсі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:00
До речі, це дійсно зручно, особливо, коли у користуванні не одна карта.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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