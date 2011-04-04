Тримайте нас у курсі.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 тра, 2019 02:02
Тримайте нас у курсі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:00
До речі, це дійсно зручно, особливо, коли у користуванні не одна карта.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 09 тра, 2019 09:50
Додано: Чет 09 тра, 2019 10:01
Re: Байки про банки і не тільки....
"Дубликат карты с тем же номером", хоспади
Додано: Чет 09 тра, 2019 10:11
Стока геморра ради одной карты? Нуна тулить е-кошелёк, с возможностью смены карт на каждом платеже. Т.е. просто к ГПэю у смарте пора дотачать мини-гаджет: кольцо, браслет, чип на ногте,.. у дупе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:29
Байки про пригоди клієнтів у банках. ТАСька 2-га, а Ощад 3-й за якістю підтримки і компетентністю персоналу. facepalm.jpg
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:47
Re: Байки про банки і не тільки....
а на минфине есть человеческий форум по типа финансов где обсуждают банки?
или только лента из жалоб и похвал?
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