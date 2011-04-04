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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 02:02

  Vorlon написав:klug
А я перестал платить картами вообще. Только NFC, ибо мегаудобно.

Тримайте нас у курсі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:00

  klug написав:
  Vorlon написав:klug
А я перестал платить картами вообще. Только NFC, ибо мегаудобно.

Тримайте нас у курсі.

До речі, це дійсно зручно, особливо, коли у користуванні не одна карта.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:50

  klug написав:Тримайте нас у курсі.

Держу. В мобильном кошельке 8 карт. Постоянно плачу половиной из них.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:01

Re: Байки про банки і не тільки....

chipmunk написав:Ось як люди безконтакт роблять... а я nfc браслет шукаю ;)
https://habr.com/ru/news/t/450900/
"Дубликат карты с тем же номером", хоспади
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:11

  chipmunk написав:Ось як люди безконтакт роблять... а я nfc браслет шукаю ;)
https://habr.com/ru/news/t/450900/

Стока геморра ради одной карты? Нуна тулить е-кошелёк, с возможностью смены карт на каждом платеже. Т.е. просто к ГПэю у смарте пора дотачать мини-гаджет: кольцо, браслет, чип на ногте,.. у дупе :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:29

https://minfin.com.ua/ua/2019/05/10/37683751/
Байки про пригоди клієнтів у банках. ТАСька 2-га, а Ощад 3-й за якістю підтримки і компетентністю персоналу. facepalm.jpg
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:47

Re: Байки про банки і не тільки....

а на минфине есть человеческий форум по типа финансов где обсуждают банки?
или только лента из жалоб и похвал?
mephala
 
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