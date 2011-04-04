Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:28
l66 написав:
Какие сейчас банки интересны для $ депо?
Безубыточный, беспроблемный банк и повыше % ?
больше 5% можно получить только в двух банках. укргаз и алла.
от 4% до 5% кандидатов побольше.
совсем стремные банки не беру во внимание.
mephala
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:29
l66 написав:
Какие сейчас банки интересны для $ депо?
Безубыточный, беспроблемный банк и повыше % ?
долар, а особливо євро - УкрГаз
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
там все ще діє акція - скретч карта до депо
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... protcentov
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greenozon
в Суб 11 тра, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:30
lubopytnaya написав: mephala написав:
а на минфине есть человеческий форум по типа финансов где обсуждают банки?
или только лента из жалоб и похвал?
Ну, что-то типа того:
https://minfin.com.ua/banks/forum/banks/
У каждого банка свой мини-форум. К каждому посту есть ветка "комментарии", где обсуждается именно данный пост.
не. это не форум. это именно как книга жалоб и предложений только с обсуждением каждой записи. а вот просто поговорить там не нашел.
mephala
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:10
Всем откликнувшимся Спасибо!
Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо? Или в остальных банках совсем печаль?
l66
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:46
l66 написав:
Всем откликнувшимся Спасибо!
Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо?
Или в остальных банках совсем печаль?
конкорд банк.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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