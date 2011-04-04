Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:28
l66 написав:
Какие сейчас банки интересны для $ депо?
Безубыточный, беспроблемный банк и повыше % ?
больше 5% можно получить только в двух банках. укргаз и алла.
от 4% до 5% кандидатов побольше.
совсем стремные банки не беру во внимание.
mephala
Повідомлень: 4409
З нами з: 07.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 610 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:29
l66 написав:
Какие сейчас банки интересны для $ депо?
Безубыточный, беспроблемный банк и повыше % ?
долар, а особливо євро - УкрГаз
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
там все ще діє акція - скретч карта до депо
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... protcentov
Востаннє редагувалось
greenozon
в Суб 11 тра, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
Повідомлень: 4939
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 257 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:30
lubopytnaya написав: mephala написав:
а на минфине есть человеческий форум по типа финансов где обсуждают банки?
или только лента из жалоб и похвал?
Ну, что-то типа того:
https://minfin.com.ua/banks/forum/banks/
У каждого банка свой мини-форум. К каждому посту есть ветка "комментарии", где обсуждается именно данный пост.
не. это не форум. это именно как книга жалоб и предложений только с обсуждением каждой записи. а вот просто поговорить там не нашел.
mephala
Повідомлень: 4409
З нами з: 07.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 610 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:10
Всем откликнувшимся Спасибо!
Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо? Или в остальных банках совсем печаль?
l66
Повідомлень: 2875
З нами з: 05.01.14
Подякував: 358 раз.
Подякували: 546 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:46
l66 написав:
Всем откликнувшимся Спасибо!
Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо?
Или в остальных банках совсем печаль?
конкорд банк.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 4169
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 389 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:06
l66 написав:
Всем откликнувшимся Спасибо!
Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо?
Или в остальных банках совсем печаль?
рада/мега/глобус/мicто банки
Альфа - може взувати на картах, Долярчик попався в Альфi на цей розвод
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Повідомлень: 15424
З нами з: 09.03.14
Подякував: 924 раз.
Подякували: 917 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:13
flyman написав: l66 написав:
Всем откликнувшимся Спасибо!
Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо?
Или в остальных банках совсем печаль?
рада/мега/глобус/мicто банки
Альфа - може взувати на картах, Долярчик попався в Альфi на цей розвод
Долярчик то ходяча біда, знайде проблеми навіть де їх важко знайти.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 24693
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5816 раз.
Профіль
7
1
3
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:57
l66 Укрэксим 4,8; 4,9%
*******
valya
Повідомлень: 1083
З нами з: 31.10.12
Подякував: 189 раз.
Подякували: 68 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:29
Зато він дешево бетон купив і вже ремонт робить. А не як деякі експерти зайшли в рулетку криптовалют.
Попробуйте зараз купіть дешево нормальну нерухомість.
Faceless написав: flyman написав: l66 написав:
Всем откликнувшимся Спасибо!
Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо?
Или в остальных банках совсем печаль?
рада/мега/глобус/мicто банки
Альфа - може взувати на картах, Долярчик попався в Альфi на цей розвод
Долярчик то ходяча біда, знайде проблеми навіть де їх важко знайти.
Ethereum
Повідомлень: 447
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:30
Ethereum написав:
Зато він дешево бетон купив і вже ремонт робить. А не як деякі експерти в рулетку криптовалют.
Попробуйте зараз купіть дешево нормальну нерухомість.
Faceless написав: flyman написав:[quote="4664305:l66"]Всем откликнувшимся Спасибо! Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо? Или в остальных банках совсем печаль?
рада/мега/глобус/мicто банки
Альфа - може взувати на картах, Долярчик попався в Альфi на цей розвод
Долярчик то ходяча біда, знайде проблеми навіть де їх важко знайти.
[/quote]Та маладєц, маладєц
Faceless
Модератор
Повідомлень: 24693
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5816 раз.
Профіль
7
1
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
244
209369
50
77024
18
19554