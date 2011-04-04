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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 459460461462
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:31

  l66 написав:Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо?
Или в остальных банках совсем печаль?

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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:52

  flyman написав:
  l66 написав:Всем откликнувшимся Спасибо!
Кроме Альфы и Укргаза ещё есть интересные для $ депо?
Или в остальных банках совсем печаль?

рада/мега/глобус/мicто банки

ИМХО банки не для валюты...
да и мега дает 4,6%
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