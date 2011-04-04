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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:29

lubopytnaya
Так и есть
1% +0,5%
Только что из отделения приехал
MYan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 18:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:Що тут неясного. Створюєте вебмані кошельок в рублях.
Купляєте Приват- WMR рублі через біржу.
І пересилаєте ,а людина з нього на карту Сбергбанк( комісія бо Раша)

Там потери конские выйдут, больше 5%. Даже western union берёт 1.5%, что тоже не дёшево
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  safonovstanislav написав:Даже western union берёт 1.5%, что тоже не дёшево


0,75% якщо переказувати долари в Росію (WU)
https://privatbank.ua/ru/sistemy-denegn ... tern-union
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 20:00

  greenozon написав:
  Ethereum написав:Купляєте Приват- WMR рублі через біржу.

тут?
https://exchanger.money/


Ні краще через західні сервіси. Monex .
Шукайте де кращий курс і де відгуки кращі .
Втрати 1% . Не слухайте тих хто про 5% пише.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:12

За выдсутності рейтингів від Квестора...свіжий рейтинг від Мінфіна
https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/
Найслабша ланка...Львівські Швейцари...як на мене.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:32

  Квесторе_поверніться написав:За выдсутності рейтингів від Квестора...свіжий рейтинг від Мінфіна
https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/
Найслабша ланка...Львівські Швейцари...як на мене.


А Ви їх так популяризували ...
V2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:41

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:За выдсутності рейтингів від Квестора...свіжий рейтинг від Мінфіна
https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/
Найслабша ланка...Львівські Швейцари...як на мене.


А Ви їх так популяризували ...

Лише інформував. :wink:
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:19

Re: Байки про банки і не тільки....

А разве не бердычевские гусары?
Квесторе_поверніться написав:За выдсутності рейтингів від Квестора...свіжий рейтинг від Мінфіна
https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/
Найслабша ланка...Львівські Швейцари...як на мене.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:10

  Menwyy написав:А разве не бердычевские гусары?
Квесторе_поверніться написав:За выдсутності рейтингів від Квестора...свіжий рейтинг від Мінфіна
https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/
Найслабша ланка...Львівські Швейцари...як на мене.

Це відколи в Бердичиві гусари завелись? :)
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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