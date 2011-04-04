lubopytnaya
Так и есть
1% +0,5%
Только что из отделения приехал
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 тра, 2019 18:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 20 тра, 2019 19:19
Re: Байки про банки і не тільки....
0,75% якщо переказувати долари в Росію (WU)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 20 тра, 2019 20:00
Ні краще через західні сервіси. Monex .
Шукайте де кращий курс і де відгуки кращі .
Втрати 1% . Не слухайте тих хто про 5% пише.
Додано: Вів 21 тра, 2019 14:12
За выдсутності рейтингів від Квестора...свіжий рейтинг від Мінфіна
Найслабша ланка...Львівські Швейцари...як на мене.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:32
А Ви їх так популяризували ...
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:41
Лише інформував.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:19
Re: Байки про банки і не тільки....
А разве не бердычевские гусары?
Додано: Вів 21 тра, 2019 21:10
Це відколи в Бердичиві гусари завелись?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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