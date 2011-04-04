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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:30

  Driver написав:И ещё. Насколько подходит под эти критерии Ощадбанк? Насколько я понял, там сложноперевариваемые тарифы, но в принципе халявить можно?

В Пишку є халявний нал і безнал вхід і аналогічний вихід в грн.
Оперативна гривня може лежати під 9% річних.
Ось тільки безнал випускає малими порціями.
Цілком операбельна банка якщо в околицях немає інших.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:45

  Квесторе_поверніться написав:Цілком операбельна банка якщо в околицях немає інших.

Спасибо, есть. :D

P.S. Всем ответившим огромная благодарность!
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:05

Да неужели.....

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
3 мин. ·
Розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі – ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА») строком на два роки з 22 травня 2019 року до 21 травня 2021 року включно.

Призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням повноважень ліквідатора банку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень щодо звернення до пов’язаної з банком особи з вимогою про відшкодування шкоди та звернення з такою вимогою до суду, а також з вимогою до небанківської фінансової установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що згідно з цим Законом прирівнюються до вкладів, та повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Кашуту Дмитра Євгеновича строком на два роки з 22 травня 2019 до 21 травня 2021 включно.

_________________________________
Реквізити ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»:

код банку (МФО) 380054;

ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 33299878;

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9.
_________________________________

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування у газеті «Голос України» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку за адресою: 03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Довідкова інформація за номерами:

«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0-800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);

ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: 044-593- 60-73.

Процедуру ліквідації розпочато на підставі рішення Правління Національного банку України від 21 травня 2019 року № 352-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22 травня 2019 року № 1268, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та делегування повноважень ліквідатора банку».


http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... tora-banku
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:23

Може комусь знадобиться. Бо мені не треба.
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Козак-характерник
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Вкладник може отримати надбавку не тільки за продовження вкладу, а й при оформленні нового вкладу на значну суму.

Тепер зберігати заощадження в ПриватБанку стало ще вигідніше!
1. Стандартна надбавка при автоматичному продовженні вкладу:
за вкладами в гривнях збільшена до 1% річних;
за вкладами в доларах поновлена в розмірі 1% річних.
Пропозиція діє з 20 травня 2019 р.
2. Надбавка 1% рiчних надається у разі оформлення нового вкладу:
«Стандарт», «Джуніор» чи послуги «Стандарт безподатковий»;
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від 3 до 12 місяців.
Пропозиція діє з 23 травня 2019 р
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:25

J

Пішла шуміха, відтік депо, негаразди/збої П24 - включаєм пилесос зразу :D ... Поки не актуально совсім, є стовбики під 18%...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:33

jay2004

однозначно!
от якби ПБ згадав про свої старі добрі депозити Майя :)
була б мега двіжуха в депо-світі
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:от якби ПБ згадав про свої старі добрі депозити Майя
була б мега двіжуха в депо-світі


Вот Вам, совсем не жалко Укрексима. Все ж там лежит да маринуется на Новоричном.
А ведь и Ексим зачухается , в июне пойдет отток.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:44

  greenozon написав:jay2004

однозначно!
от якби ПБ згадав про свої старі добрі депозити Майя :)
була б мега двіжуха в депо-світі


Ще не та ситуація - тільки дим, вогню пока не видно. Але з ЗЕкомандерами - можна очікувати що завгодно...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:13

  jay2004 написав:J

Пішла шуміха, відтік депо, негаразди/збої П24 - включаєм пилесос зразу :D ... Поки не актуально совсім, є стовбики під 18%...


В Приватбанке за 1 квартал депозитный портфель сократился на 3,7 млрд грн ( -1,7%)
Депо физиков выросло на 0,444 млрд ( +0,3% )
Депо юриков упало на 4,3 млрд.грн ( -9,7% )

Там таблицы по всем банкам притоки/оттоки
Зі статистики НБУ випливає, що за підсумками І кварталу 2019 року найсуттєвіше загальний депозитний портфель (з урахуванням коштів населення, бізнесу, бюджетних організацій) зріс в Укргазбанку - на 12 млрд грн (+18,4%).

У ТОП-5 банків за збільшенням коштів клієнтів увійшли також Ощадбанк (+4,8 млрд грн, або +3,2%), Укрексімбанк (+2,9 млрд грн, або +3,6%), Універсал Банк (+1,97 млрд грн, +28,4%), Креді Агріколь (+1,95 млрд грн, або +7,4%).

Водночас за перші три місяці 2019 року найзначніше депозитний портфель скоротився в Приватбанку (-3,7 млрд грн, або -1,7%), ПУМБ (-2,8 млрд грн, або -6,9%), Укрсиббанку (-2,6 млрд грн, або -6,5%), Райффайзен Банку Аваль (-2,59 млрд грн, або -4,5%), Сітібанку (-2,53 млрд грн, або -11,4%).


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