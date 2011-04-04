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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:14

  Goodman написав:Вот Вам, совсем не жалко Укрексима. Все ж там лежит да маринуется на Новоричном.
А ведь и Ексим зачухается , в июне пойдет отток.

Он сам себя не жалеет, когда отказывает золотогоршочникам в приёме более 150к на депо без доков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:02

Доброго дня!
Думаю війти в ОВДП через "Південний".
Що чутно про стан банку? Є якийсь негатив?
Дякую.
PPO
 
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