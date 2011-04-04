Он сам себя не жалеет, когда отказывает золотогоршочникам в приёме более 150к на депо без доков
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:14
Он сам себя не жалеет, когда отказывает золотогоршочникам в приёме более 150к на депо без доков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:02
Доброго дня!
Думаю війти в ОВДП через "Південний".
Що чутно про стан банку? Є якийсь негатив?
Дякую.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском
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