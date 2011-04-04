Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:14
Goodman написав:
Вот Вам, совсем не жалко Укрексима. Все ж там лежит да маринуется на Новоричном.
А ведь и Ексим зачухается , в июне пойдет отток.
Он сам себя не жалеет, когда отказывает золотогоршочникам в приёме более 150к на депо без доков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 8445
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6060 раз.
Подякували: 2357 раз.
Профіль
3
1
3
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:02
Доброго дня!
Думаю війти в ОВДП через "Південний". Що чутно про стан банку? Є якийсь негатив? Дякую.
PPO
Повідомлень: 216
З нами з: 12.03.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:16
https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод -
F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
Повідомлень: 9430
З нами з: 23.01.13
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1334 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:20
Stringer написав:
https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском
Не удается получить доступ к сайту Веб-страница по адресу https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/ , возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу. ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY
Ні вчора, ні сьогодні...
ТИХИЙ
Повідомлень: 2938
З нами з: 10.10.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 317 раз.
Профіль
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:23
ТИХИЙ написав: Stringer написав:
https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском
Не удается получить доступ к сайту Веб-страница по адресу https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/ , возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу. ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY
Ні вчора, ні сьогодні...
Только что проверил прямо на телефоне - всё работает. Вчера и на компе нормально загружалась...
Vorlon
Повідомлень: 6867
З нами з: 14.06.13
Подякував: 356 раз.
Подякували: 698 раз.
Профіль
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:34
Vorlon написав: ТИХИЙ написав: Stringer написав:
https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском
Не удается получить доступ к сайту Веб-страница по адресу https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/ , возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу. ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY
Ні вчора, ні сьогодні...
Только что проверил прямо на телефоне - всё работает. Вчера и на компе нормально загружалась...
Дивно. Може це встановлений новий антивірус + AdBlock фільтрують
Треба попросити молодшого глянути.
ТИХИЙ
Повідомлень: 2938
З нами з: 10.10.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 317 раз.
Профіль
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:35
ТИХИЙ Только что зашел с компа, все работает
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 33413
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 6442 раз.
Профіль
18
2
2
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:37
По темі: Яша вчора наливав банкам
Національний банк України повідомляє, що 24.05.2019 відбувся черговий кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 5-х банків в загальній сумі 4 231,2 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 17,50 % річних. https://bank.gov.ua/files/Pres_ktender.pdf
ТИХИЙ
Повідомлень: 2938
З нами з: 10.10.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 317 раз.
Профіль
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:38
працює
"- Скільки людей звільнили?
- Нас стало на 25% менше. Зарплата виросла вдвічі."
до Кобулєва дотянувся?
greenozon
Повідомлень: 5139
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 271 раз.
Профіль
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:42
Варто ознайомитись НБУ підготував пам’ятку для клієнтів банків у зв'язку із запровадженням IBAN
(старт 05.08.2019)
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=80928
ТИХИЙ
Повідомлень: 2938
З нами з: 10.10.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 317 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
244
209688
50
77283
18
19635