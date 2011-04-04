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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 474475476477>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:14

  Goodman написав:Вот Вам, совсем не жалко Укрексима. Все ж там лежит да маринуется на Новоричном.
А ведь и Ексим зачухается , в июне пойдет отток.

Он сам себя не жалеет, когда отказывает золотогоршочникам в приёме более 150к на депо без доков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:02

Доброго дня!
Думаю війти в ОВДП через "Південний".
Що чутно про стан банку? Є якийсь негатив?
Дякую.
PPO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:16

Re: Байки про банки і не тільки....

https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:20

  Stringer написав:https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском

Не удается получить доступ к сайту
Веб-страница по адресу https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY

Ні вчора, ні сьогодні...
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:23

  ТИХИЙ написав:
  Stringer написав:https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском

Не удается получить доступ к сайту
Веб-страница по адресу https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY

Ні вчора, ні сьогодні...

Только что проверил прямо на телефоне - всё работает. Вчера и на компе нормально загружалась...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:34

  Vorlon написав:
  ТИХИЙ написав:
  Stringer написав:https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском

Не удается получить доступ к сайту
Веб-страница по адресу https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY

Ні вчора, ні сьогодні...

Только что проверил прямо на телефоне - всё работает. Вчера и на компе нормально загружалась...

Дивно. Може це встановлений новий антивірус + AdBlock фільтрують :roll: Треба попросити молодшого глянути.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:35

ТИХИЙ

Только что зашел с компа, все работает
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:37

По темі: Яша вчора наливав банкам
Національний банк України повідомляє, що 24.05.2019 відбувся черговий
кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено
заявки 5-х банків в загальній сумі 4 231,2 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 17,50 % річних.
https://bank.gov.ua/files/Pres_ktender.pdf
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:38

працює

"- Скільки людей звільнили?
- Нас стало на 25% менше. Зарплата виросла вдвічі."

до Кобулєва дотянувся? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:42

Варто ознайомитись
НБУ підготував пам’ятку для клієнтів банків у зв'язку із запровадженням IBAN (старт 05.08.2019) https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=80928
ТИХИЙ
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